По данным нового опроса Французского института общественного мнения, женщины из поколения Z меньше придают значение сексу и более откровенно говорят о мастурбации. Более половины не исключают отношений без секса.

«Секс так же важен, как еда или питьё», - говорил французский писатель и либертин маркиз де Сад. «Мы должны позволить этому влечению удовлетворяться с таким же отсутствием ограничений и ложной скромности, как и другим».

Мы не уверены, что бы этот дворянин XVI века сказал о недавнем французском исследовании сексуальности, которое наглядно показывает, что время и отношение к плотским удовольствиям изменились.

Новое социологическое исследование, заказанное сетью секс-шопов Espaceplaisir и проведённое Французским институтом общественного мнения (Ifop), в рамках которого опросили 1 011 женщин в возрасте от 15 до 29 лет, показало, что роль секса в жизни молодых женщин снижается.

Лишь 38 процентов женщин в возрасте от 15 до 24 лет считают сексуальность очень важной или даже жизненно необходимой, против 62 процентов в 1990 году.

В этой же возрастной группе за тот же период доля молодых женщин, для которых секс является "необходимым", сократилась с 14 до 9 процентов.

Эти показатели практически не меняются в зависимости от того, считают ли себя опрошенные женщины гетеросексуальными, бисексуальными или лесбиянками.

Почти 50 процентов женщин поколения Z также считают, что секс не играет большой роли в их жизни, а порой и вовсе не важен.

Кроме того, более одной из двух опрошенных женщин (52 процента) заявили, что «могли бы продолжать жить с партнёром без секса». Среди респонденток в возрасте от 18 до 24 лет 56 процентов сказали, что допускают платонические отношения со своими партнёрами.

По словам Франсуа Кро, директора департамента политики и актуальной повестки Ifop, «тенденция к снижению значимости сексуальности, вероятно, является частью контрциклического сдвига по сравнению с фазой "гиперсексуализации" 1980-х и 1990-х годов».

Как передаёт Radiofrance (источник на английском языке), Кро поясняет, что новое поколение больше ориентируется на качество, чем на количество, добавляя, что «мы также наблюдаем влияние феминистского дискурса, который возвращает женскому удовольствию определённую легитимность».

Исследование, опубликованное накануне, также показало, что 62 процента женщин в возрасте от 20 до 24 лет признались: им иногда бывает скучно во время секса, против 42 процентов в 1996 году. При этом 74 процента женщин от 18 до 24 лет заявили, что «удовлетворены» своей сексуальной жизнью.

Комментируя эти данные, в Ifop отметили, что такой результат частично объясняется «поразительным ростом использования секс-игрушек».

Эту тенденцию «можно объяснить тем, что сексуальные отношения с партнёром стали более полноценными. А даже если это не так, учитывая, что за последние примерно сорок лет частота мастурбации утроилась, а использование секс-игрушек стало общепринятым, у женщин появились альтернативные способы получать удовлетворение в этой сфере», говорит Кро.

Действительно, по данным исследования, 36 процентов женщин в возрасте от 18 до 24 лет уже использовали секс-игрушки самостоятельно, против 30 процентов в 2017 году.

В Ifop также отметили, что результаты нового опроса показывают: представление о супружеском долге в виде обязательного секса по-прежнему глубоко укоренено. Законопроект об отмене нормы о так называемых «супружеских правах» - представления о том, что брак подразумевает обязанность заниматься сексом, - был одобрен депутатами и сенаторами в Национальном собрании в начале этого года.

Законопроект, одобренный в январе, дополняет гражданский кодекс страны положением, согласно которому «совместное проживание» не создаёт «обязанности вступать в сексуальные отношения».

«Оставляя в силе такое право или обязанность, мы коллективно одобряем систему доминирования и хищнического отношения мужа к жене», - заявила депутат от партии зелёных и автор законопроекта Мари-Шарлотта Гарен. «Брак не может быть пузырём, в котором согласие на секс считается окончательным и дано на всю жизнь».