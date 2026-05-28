На следующей неделе, 1 июня, в Риге откроют продлённую линию 7-го трамвая и новый транспортный узел «Кенгарагс», сообщили bb.lv в компании «Rīgas satiksme».

Новое продление трамвайной линии улучшит доступность общественного транспорта в Кенгарагсе и сделает пересадки между разными видами транспорта удобнее и быстрее.

В мероприятии примут участие руководство «Rīgas satiksme», представители Рижской думы, партнёры проекта и специалисты, участвовавшие в строительстве.

Общая длина продления трамвайных путей маршрута №7 составляет 2,2 километра. В рамках проекта на перекрёстке улиц Латгалес и Вишкю был построен транспортный узел, новое диспетчерское здание и подъездные дороги для общественного транспорта со стороны улиц Латгалес и Вишкю.

На территории проведены работы по благоустройству — установлены просторные навесы, информационные табло, озеленение и уличное освещение. Кроме того, маршрут 15-го троллейбуса продлён по улице Вишкю на 300 метров до нового транспортного узла.

Для реализации проекта по продлению трамвайной линии был заключён договор с компанией SIA «Binders» на разработку строительного проекта, выполнение строительных работ и авторский надзор.

Как сообщалось ранее, оборот дорожностроительной компании SIA «Binders» в прошлом году составил 147,201 миллиона евро, что в 2,2 раза больше, чем в 2024 году, а прибыль компании выросла в несколько раз — до 12,905 миллиона евро, свидетельствует информация «Firmas.lv».