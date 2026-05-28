В Латвии разгорелась острая дискуссия о событиях конца 1980–1990-х годов. Часть общества вспоминает этот период как время напряжённости, уличных конфликтов и межнациональной вражды, другие же считают такие оценки преувеличением или политически мотивированными и заявляют о попытках исказить историческую память и расколоть общество, пишет Otkrito.

Поводом для обсуждения стали слова бывшего депутата Дзинтарса Абикиса, который ранее в интервью Jauns.lv заявил, что восстановление независимости Латвии проходило в атмосфере серьёзного социального напряжения, демографического кризиса и бытовой разрухи, а также упоминал случаи открытой враждебности и конфликтов в обществе.

Он приводит примеры из прошлого, как напоминание о том, насколько тяжёлыми были последствия оккупации в Латвии. И именно поэтому, по его мнению, то, чего Латвия достигла с тех пор, можно считать настоящим чудом. Абикис вспомнил поездку на автобусе в Болдераю, где на всех остановках были надписи, направленные против латышей, такие как: «Убить латыша — все равно что посадить дерево. Озеленим Ригу!»

Депутат говорит, что эта агрессия проявлялась и в прямых физических угрозах. Например, когда Абикис работал учителем в 1-й средней школе, после школьных мероприятий регулярно приходилось вызывать милицию, чтобы ученики могли безопасно добраться домой, потому что снаружи их с палками ждали враждебно настроенные группы.

Реакция общества на такие высказывания оказалась крайне неоднозначной.

В комментариях под видео, которых набралось более 450, мнения разделились на несколько лагерей — от полного согласия до резкого отрицания и обвинений во лжи и разжигании ненависти.

Например, Айгарс Аболиньш пишет: «Мне стыдно это слушать! Как можно так унижать и очернять свою страну и столицу! Хочется спросить: если такие надписи действительно существовали и латышских детей с палками ждали, то почему вы, “уважаемый”, не боялись ездить на велосипеде?”

Илья Паварниекс отмечает: «Школьный выпускной вальс давно оттанцован. Да, это было во времена оккупации. Полный зал людей, яблоку негде упасть, ни охраны, ни милиции. Кассир однажды сказала: сегодня на балу мало людей (в сельском клубе), всего 300 билетов продано, а участникам самодеятельности билет покупать не нужно. Сейчас дана свобода, но на любое мероприятие приходят лишь десятки людей и без охраны не обходится. Похоже, мы жили в разных “оккупациях”.»

Марите Кондрича: «Этот человек совсем… (далее нецензурно, – прим.ред.). Я сама жила в то время, но никогда ничего подобного не видела и не слышала. Раньше было много ленивых людей, которые не хотели работать или брали только случайные подработки. Пьяных было больше, чем сегодня. Немного “подпортил здоровье” — и мог лечь в больницу отдохнуть. Пожаловался — и мог так жить месяцами: накормят, присмотрят. И потом всё можно было повторить…»

Часть пользователей утверждает, что хорошо помнит атмосферу позднего СССР и считает слова Абикиса правдивыми.

Один из комментариев звучит так: «Русским фанатам дешёвой колбасы, квартир и пломбира это не нравится, но таким как я, кто пережил советские времена и с детства слышал в свой адрес “Ганс”, остаётся согласиться на все 100%.»

Другие вспоминают школьные драки и межэтническую напряжённость: «Две школы — русская и латышская. Ни одно мероприятие не обходилось без драки. Однажды даже спецподразделение приезжало в полном снаряжении»

Ещё один пользователь отмечает: «Да, времена были довольно страшные. По вечерам находиться на улице было опасно. И всё правда — и про банды, и про нападения из-за национальности».

Часть комментаторов уточняет, что в небольших городах ситуация была спокойнее, но в Риге конфликты действительно случались: «За Ригу могу согласиться. В маленьких городах ситуация не была настолько драматичной».

Также появляются личные истории: «Моего двоюродного брата русские избили ногами из-за ленточки на воротнике. Их было восемь против одного».

Лаура Озолиня описала в комментариях свои воспоминания: «Трудно поверить, но так и было. В школах было две смены из-за большого количества учеников, и если бы Атмода задержалась, латышские школы перешли бы на русский язык. Как сейчас в России детей готовят к войне, так и мы в школах маршировали: “Кто там идёт? Пионеры идут, как солдаты”. Не хватало только картонных автоматов.»

Это ложь и разжигание ненависти

Другая часть пользователей категорически не согласна с такими заявлениями.

«Как можно так лгать! Я жила в то время и никогда ничего подобного не видела и не слышала»

«Ездил в Болдераю постоянно — никаких таких надписей никогда не видел»

«Кажется, мы жили в разных Латвиях»

«Очередной разжигатель ненависти»

Некоторые считают, что политик преувеличивает события прошлого ради политических целей: «Перед каждыми выборами из шкафов снова достают старых политиков, а виноваты опять русские и оккупация».

Есть и мнение, что межнациональные конфликты были обычными подростковыми драками, а не проявлением этнической ненависти: «Школы дрались между собой — мы с ними, они с нами. Но в этом были виноваты обе стороны».