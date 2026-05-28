Германия и Нидерланды в этом году создадут в странах Балтии совместный тактический штаб для командования силами на восточном фланге НАТО и помощи в сдерживании России, сообщили в четверг источники в Берлине.

Совместный командный центр Германии и Нидерландов, известный как 1GNC, в ближайшие месяцы возьмет на себя командную роль на восточном фланге НАТО, особенно в регионе Эстонии и Латвии, говорится в заявлении Министерства обороны Германии.

Агентство "Reuters" на этой неделе сообщило, что НАТО укрепит оборону своего восточного фланга и обеспечит быструю переброску сил альянса в Латвию и Эстонию в случае войны с Россией.

В настоящее время контингенты НАТО в странах Балтии и Польше подчиняются одному командному пункту, расположенному в Щецине, но планируются изменения в командной структуре в соответствии со стратегическим значением стран Балтии.

Создание еще одного корпуса позволит решить проблемы, связанные с ограниченной стратегической глубиной и уязвимостью этого региона, указал один из военных.

В полном составе корпус насчитывает от 40 000 до 60 000 человек, однако в мирное время он состоит из командной структуры и специальных технических служб, чтобы в случае войны его можно было быстро развернуть.

Германия и Нидерланды в координации с НАТО достигли соглашения о создании немецко-нидерландского корпуса, который будет размещен в Мюнстере и задачей которого будет оборона Латвии и Эстонии, сообщили во вторник "Reuters" источники в военных кругах.

Пока неясно, когда соглашение вступит в силу и сколько солдат будет в подчинении нового командного пункта в случае конфликта.

Министерство обороны Нидерландов указало, что разработка плана создания корпуса в настоящее время продолжается, но отказалось раскрывать более подробные детали.