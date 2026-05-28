Пекин усиливает поддержку Кубы на фоне острого продовольственного кризиса и перебоев с энергоснабжением. В порт Гаваны прибыл сухогруз Sunny Hong с 15 тысячами тонн риса, который должен помочь покрыть дефицит одного из главных продуктов в рационе кубинцев.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал этот шаг положительным. Он написал в своих социальных сетях, что это благородный жест солидарности. Пекин планирует не останавливаться на этом и хочет прислать еще 60 тысяч тонн зерна.

Министр внутренней торговли Кубы Бетси Диас Веласкес подтвердила критическую потребность в зерне. Продукты немедленно распределят по всем провинциям страны. Рис - основной элемент рациона кубинцев, а его дефицит стал слишком ощутимым.

Помощь от других стран

Китай не единственный, кто отправляет грузы в карибскую страну. Неделю назад в Гавану пришло судно из Мексики, и кубинские чиновники отчитались о получении более 3125 тонн помощи.

В мексиканский пакет вошли: продукты питания, лекарства, средства личной гигиены, солнечные панели для энергообеспечения.

Активность проявляют и религиозные организации. Христианское благотворительное сообщество Sant'Egidio International отправило контейнер из Генуи. Стоимость медицинского груза составляет примерно 815 тысяч долларов. В середине мая на остров привезли инвалидные коляски и медикаменты.

Организация планирует новую поставку в июне. Кубинцы ожидают масло, овощи и сахар, однако критики режима сомневаются в справедливости распределения. Они утверждают, что рядовые граждане редко видят эту помощь в полном объеме.

Ситуация на Кубе

Куба переживает тяжелый экономический кризис, сопровождающийся дефицитом продовольствия, топлива и масштабными отключениями электричества. Власти страны связывают ситуацию с американскими санкциями и ограничениями на поставки нефти. При этом в США продолжают требовать политических реформ на острове.

В то же время кубинские власти не намерены уступать без сопротивления. Ранее сообщалось, что Куба приобрела беспилотники для усиления оборонных возможностей на фоне напряженности в отношениях с США.

А госсекретарь США Марко Рубио, как этнический кубинец, пытается действовать методом "пряника". Он предлагает народу Кубы 100 миллионов долларов гуманитарной помощи и полную декоммунизацию.

На фоне ухудшающейся экономической ситуации Куба все сильнее зависит от международной гуманитарной помощи и поддержки союзников, сообщает bb.lv. Китай постепенно становится одним из ключевых партнеров Гаваны, усиливая свое влияние в регионе, тогда как противостояние между Кубой и США продолжает оставаться важным фактором нестабильности вокруг острова.