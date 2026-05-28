В Евросоюзе начали обсуждать возможный формат будущих переговоров с Россией, несмотря на сохраняющееся недоверие к Москве и продолжающиеся боевые действия на Украине. Министры иностранных дел стран ЕС обсуждают, кто сможет представлять Европу за столом переговоров и какие условия союз готов будет выдвинуть в случае начала дипломатического процесса.

Представим, что президент России Владимир Путин после многолетней войны прекратит атаки на Украину. И представим, что после этого Украина и Россия сядут за стол переговоров, чтобы обсудить условия окончания войны. Кто тогда будет участвовать в этих переговорах от имени Европейского союза и что именно ЕС собирается предложить?

Эти вопросы сегодня обсуждают министры иностранных дел стран ЕС на Кипре, сообщает NOS.

«Прежде чем вступать в разговор с Россией, мы должны сами определить, о чем хотим с ней говорить», — заявила ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас. По ее словам, Евросоюзу еще предстоит ответить на множество вопросов о том, чего он хочет добиться от России ради мирной и стабильной Европы.

Накануне Кремль заявил, что Путин открыт для переговоров с Европой. Однако остается вопрос, насколько этим словам можно доверять. Украина продолжает подвергаться массированным атакам: в минувшие выходные Россия запустила сотни беспилотников по Киеву и применила гиперзвуковую ракету «Орешник». Несколько стран вызвали российского посла для объяснений из-за эскалации, сообщает NOS.

В Эстонии считают, что переговоры сейчас могут сыграть на руку Москве. Глава МИД Эстонии Цахкна полагает, что Путин пытается выиграть время, втягивая Европу в переговорный процесс.

«Он не хочет договариваться, а лишь выдвигает новые требования», — считает министр.

Тем не менее в ЕС хотят быть готовы к возможным переговорам между Россией, Украиной и Евросоюзом. Еще недавно сама идея переговоров с Путиным считалась в Брюсселе практически табу. Но сейчас европейские страны признают, что дипломатия, вероятно, остается единственным долгосрочным выходом из войны. Президент Украины Владимир Зеленский также неоднократно говорил, что хотел бы видеть Европу участником возможных переговоров.

Теперь Евросоюзу необходимо определить собственную позицию. Среди обсуждаемых вопросов — возможные территориальные уступки Украины, сроки вступления страны в ЕС, перспективы создания трибунала по военным преступлениям и требования о репарациях со стороны России.

Не менее важен вопрос, кто именно будет представлять ЕС за столом переговоров. Среди возможных кандидатов называют бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, бывшего премьер-министра Италии Марио Драги, а также действующих лидеров Европы.

При этом кандидатура бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, которого ранее упоминал Путин, практически исключена из-за его тесных связей с Россией. Маловероятным считается и участие Каи Каллас, которую многие страны считают слишком жесткой по отношению к Москве.

Отдельно обсуждается вопрос членства Украины в ЕС. Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил вариант частичного членства для Украины, при котором украинские представители могли бы участвовать в работе европейских структур без полноценного права голоса. Однако Владимир Зеленский выступил против такого варианта, подчеркнув, что Украина рассчитывает только на полноправное членство.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с Зеленским и заявила, что ближайшие недели будут иметь ключевое значение для продвижения Украины на пути к вступлению в ЕС.