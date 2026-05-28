Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Жители Латвии стали больше тратить на азартные игры — особенно онлайн 0 19

Бизнес
Дата публикации: 28.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Азартные игры
ФОТО: LETA

Доходы игорных компаний в Латвии в начале года выросли почти на 10%. Основной рост обеспечили онлайн-казино и интерактивные азартные игры, тогда как традиционные игровые залы почти перестали расти.

В первом квартале 2026 года доходы игорных компаний в Латвии достигли 72,86 миллиона евро. Это на 9,7% больше, чем за тот же период прошлого года, свидетельствуют данные Службы государственных доходов.

Главным двигателем роста вновь стали онлайн-азартные игры. Доходы от интерактивных азартных игр увеличились сразу на 16,2% и достигли 44,1 миллиона евро.

Фактически сейчас именно интернет-сегмент обеспечивает большую часть роста всей индустрии азартных игр в стране. Особенно быстро росли доходы онлайн-казино — они увеличились на 17,2% и составили почти 37,8 миллиона евро. Также выросли доходы от карточных игр и онлайн-тотализаторов.

На этом фоне традиционные игровые автоматы показывают почти нулевой рост. Доходы от игровых автоматов в залах увеличились всего на 0,2% — до 25,7 миллиона евро.

Это может говорить о том, что рынок постепенно смещается в сторону мобильных приложений и интернет-платформ.

Еще заметнее спад у некоторых офлайн-форматов. Доходы пунктов приема ставок тотализатора сократились более чем на четверть, а бинго-залов — почти на треть. Фактически классические форматы азартных игр продолжают терять популярность по сравнению с цифровыми сервисами.

Сейчас в Латвии азартные игры организуют 20 компаний. Из них 18 работают в сфере интерактивных азартных игр.

Рост рынка продолжается уже несколько лет, хотя его темпы постепенно меняются. Если в 2025 году общие доходы игорных компаний практически перестали расти — увеличение составило лишь 0,1%, — то начало 2026 года снова показало более активную динамику.

Дополнительные изменения происходят и в системе надзора. С апреля этого года Инспекция по надзору за лотереями и азартными играми была присоединена к Службе государственных доходов. Это часть более широкой реорганизации государственного контроля в отрасли.

Рост онлайн-азартных игр остается одной из самых заметных тенденций латвийского рынка развлечений последних лет. Именно цифровой сегмент сейчас постепенно меняет структуру всей индустрии.

×
Читайте нас также:
#Латвия #азартные игры
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Каска. Эксклюзив!
Изображение к статье: Мед
Изображение к статье: Президент латвийского Swedbank Лаурис Менцис.
Изображение к статье: Масло

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Китай начал спасать Кубу от продовольственного кризиса
В мире
Изображение к статье: Онкология
Наша Латвия
Изображение к статье: ФБР арестовало высокопоставленного сотрудника ЦРУ после обнаружения золотых слитков на $40 млн
В мире
Изображение к статье: Измена.
Люблю!
Изображение к статье: Top Secret
Политика
Изображение к статье: Война на Украине, переговоры
В мире
Изображение к статье: Китай начал спасать Кубу от продовольственного кризиса
В мире
Изображение к статье: Онкология
Наша Латвия
Изображение к статье: ФБР арестовало высокопоставленного сотрудника ЦРУ после обнаружения золотых слитков на $40 млн
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео