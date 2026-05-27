Рига притягивает рабочие места

Иева Опмане, экономист Банка Латвии:

– Уровень безработицы в Латвии в первом квартале сохранился на низком уровне — 7,1% экономически активного населения. С точки зрения экономического анализа такой уровень безработицы считается низким и подтверждает способность рынка труда долгое время адаптироваться к различным экономическим потрясениям.

Однако на практике эти 7,1% означают, что в Латвии около 66 000 человек хотели бы работать, но не нашли работу. Ситуации бывают разными, однако у экономиста возникает вопрос: если работодатели регулярно указывают, что найти сотрудников трудно, почему тогда многие тысячи людей остаются без работы.

Один из ответов заключается в географических различиях ситуации. В Латвии уже долгое время существует существенный перекос между ситуацией на рынке труда в Риге и в более отдаленных регионах. В Риге безработицы почти нет (зарегистрированная безработица в конце апреля составляла всего 3,6%), тогда как, например, в Латгалии зарегистрированная безработица достигала 9,7%, а фактическая — еще выше.

Одновременно сохраняются и другие структурные проблемы на рынке труда. Нехватка рабочей силы по-прежнему особенно заметна в здравоохранении, информационных технологиях (IT), инженерных науках и некоторых других отраслях. Это означает, что низкий уровень безработицы сам по себе еще не свидетельствует о полностью сбалансированном рынке труда.

В Латвии по-прежнему существует значительное несоответствие между навыками соискателей и потребностями предприятий. Правда, доступны различные программы обучения. Похоже, что само обучение на протяжении всей жизни становится навыком, который необходимо развивать. Сейчас же нередко именно работодателю приходится делать первый шаг, обеспечивая обучение новых сотрудников на рабочем месте и беря на себя связанные с этим расходы.

Что касается прогнозов, то, несмотря на хорошие статистические показатели, осторожность сохраняется. Во многих экспортных отраслях предприятия сталкиваются со слабым внешним спросом и геополитической неопределенностью. Это снижает готовность расширять штат и создавать новые рабочие места.

Старикам у нас дорога

Петерис Страутиньш, экономист:

– Этот год для экономики Латвии начался успешно. Об этом свидетельствуют данные отраслей экономики в целом, а также результаты обследования рабочей силы. Самым важным показателем является то, что в первом квартале этого года число занятых было на 3200 больше, чем годом ранее. Это снижение по сравнению с концом прошлого года, однако оно является нормальным сезонным колебанием.

В свою очередь уровень безработицы снизился с 7,4% год назад до 7,1%. В данных зарегистрированной безработицы направление изменений такое же, только темпы быстрее — с 5,6% до 5,1%. Продолжаются и другие тенденции предыдущих лет на рынке труда. Например, быстрее среднего растет активность среди старшей возрастной группы: среди людей в возрасте от 55 до 74 лет уровень занятости вырос с 50,4% до 51,4%.

Продолжится ли обозначившееся в начале года направление изменений в экономике — большой вопрос. Нет сомнений, что менее благоприятным станет развитие покупательной способности, хотя надежды сохранить небольшой рост все же есть. Говоря непосредственно о рынке труда, весьма вероятно, что значительных изменений в этом году не произойдет. Точнее, изменения будут, но в прежнем — благоприятном для наемных работников — направлении.

Сейчас не выглядит так, что из-за мировых потрясений серьезно пострадает экспорт Латвии. Также нет оснований ожидать, что потребители будут вынуждены резко ограничить расходы. Очень много мрачной риторики о резком росте цен на продукты питания, однако пока мало доказательств того, что это может произойти уже в этом году. В следующем году риски, правда, выше.

В результате развития технологий рынки труда могут столкнуться с такими изменениями, на фоне которых потеря рабочих мест ремесленниками в начале промышленной революции покажется мелочью. Мир, в котором человек больше не является самой умной персоной или системой — по крайней мере в аспектах, важных для рынка труда, — уже не сможет оставаться прежним.

Вероятны сценарии, при которых производительность труда будет стремительно расти в широком спектре отраслей, однако нет уверенности, что те, кто получит выгоду от этого роста производительности, будут тратить или инвестировать свои дополнительные доходы в объеме, достаточном для поддержания высокой экономической активности и занятости. Это будут очень серьезные вызовы, которые придется решать всему миру, и возможностей отдельных государств может оказаться недостаточно.

Речь идет не только о видении технологических гуру и долгосрочных макроэкономических прогнозах. Представители отраслей, которые во многом двигали развитие экономики Латвии в этом веке — IT и бизнес-услуг, — уже прямо говорят о вызовах, создаваемых автоматизацией функций. Например, о сокращении числа работников как в инвестировавших в Латвию компаниях, так и в странах, где находятся покупатели аутсорсинговых услуг, поскольку там издержки выше. Поэтому волна перемен со временем может достичь и Риги. До сих пор устойчиво быстрый рост экспорта интеллектуальных услуг в этом столетии стал менее равномерным, хотя начало этого года выглядит обнадеживающим.

Даже такое консервативное издание, как The Economist, уже напрямую говорит о необходимости введения всеобщего базового дохода (ВБД) в достаточно близком будущем. Это ставит вопрос о том, как такая система может финансироваться. Есть страны, которые, возможно, смогут перераспределять средства на ВБД за счет компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта, хотя и с трудом. При этом сомнительно, что у Латвии будет достаточно дополнительных ресурсов, созданных ИИ.

При этом нет сомнений, что искусственный интеллект будет способствовать росту производительности, улучшая самые разные административные и производственные процессы. Однако вряд ли ИИ обеспечит Латвии достаточные экспортные доходы. В нашей стране нет крупных компаний, которые могли бы сыграть роль продавцов лопат во время золотой лихорадки ИИ — производить микропроцессоры, компьютерную память или быть глобальными лидерами в области энергетических технологий. Есть интересные наработки в создании модулей искусственного интеллекта, например, для перевода европейских языков, но это очень небольшая часть нашей экономики.

При этом еще недавно казалось, будто главным вызовом для рынка труда Латвии в будущем является демография. Это по-прежнему очень важно, но теперь у нее появился серьезный конкурент.