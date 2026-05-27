«Сильный удар — и мне оторвало ногу»: пострадавший рассказал о страшной аварии у магазина в Риге

Дата публикации: 27.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Авария в Риге
ФОТО: скриншот видео TV3

Один из пострадавших в тяжелой аварии в Вецмилгрависе рассказал, что после удара BMW потерял ногу и теперь готовится к длительной реабилитации. Мужчина намерен добиваться компенсации через юристов и считает, что трагедии могли способствовать проблемы с безопасностью парковки возле магазина.

После тяжелой аварии в рижском Вецмилгрависе стали известны новые подробности о состоянии пострадавших. Один из мужчин, которого автомобиль BMW прижал к стене здания, лишился ноги и теперь останется инвалидом на всю жизнь.

Сейчас Денис находится в больнице и пытается восстановиться после пережитого. В разговоре с передачей Degpunktā (ТВ3) он признался, что почти не успел понять, что произошло.

«Я вышел из магазина, я ничего не понял, все произошло быстро. Сильный удар — и мне оторвало ногу», — рассказал мужчина.

По его словам, помощь пришла очень быстро. Первой на место прибыла полиция, затем почти сразу приехали две машины скорой помощи.

«Какие-то люди помогали, подходили, вызывали скорую», — вспоминает Денис.

В аварии пострадали три человека — двое мужчин и женщина. Вторым пострадавшим оказался друг Дениса. Ему повезло больше: врачи смогли спасти ногу после тяжелых повреждений мышц.

Женщина, также получившая травмы, проходила мимо и не была знакома с мужчинами.

Состояние пострадавших остается тяжелым, а восстановление проходит медленно. Помимо физической реабилитации, людям требуется и психологическая помощь.

Денис говорит, что пока не получил никаких извинений со стороны водителя BMW или его родственников.

«Могли бы хотя бы его родственники приехать, как-то сотрудничать, навестить, но пока ничего неизвестно», — говорит он.

Мужчина намерен обратиться к юристам и добиваться компенсации через суд.

При этом претензии у него есть не только к виновнику аварии, но и к организации парковки возле магазина. По словам Дениса, пешеходная зона фактически не была отделена от проезжей части, а элементарные меры безопасности могли бы снизить последствия аварии.

«На парковке нет бордюров, резиновых ограничителей, нет даже разметки, где должны стоять машины», — заявил пострадавший.

Теперь мужчине предстоит длительная реабилитация и установка протеза ноги.

В торговой компании сообщили передаче Degpunktā, что после аварии рассматривают возможные улучшения безопасности возле магазина на улице Балтасбазницас. Однако конкретных решений пока не озвучено.

Трагедия в Вецмилгрависе вновь подняла вопрос о безопасности парковок у магазинов и о том, насколько пешеходные зоны защищены от автомобилей в случае ошибки водителя.

Автор - Юлия Баранская
