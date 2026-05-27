«Водка» на водке, «ром» на роме: в правительстве пошли на встречу супермаркетам 0 71

Бизнес
Дата публикации: 27.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Магазин.
ФОТО: LETA

Совещание государственных секретарей опять рассматривало План действий по поддержки торговой отрасли Латвии. Есть идея как сэкономить 800 тысяч евро.

В качестве поддержке торговцев чиновники предлагают возможность устранить административный ресурс. А именно – устранить муторную обязанность обклеивать каждый иностранный товаров «поясняющими» латышскими этикетками, которые все равно никто не читает.

«В настоящее время Закон о контроле за оборотом продуктов и другие соответствующие правовые акты в Латвии требуют, чтобы каждый импортируемый продукт имел подробную маркировку на латышском языке, в том числе на продуктах, которые очевидны и сразу понятны потребителю, таких как резинки для волос, ручки, листы бумаги формата А4 или алкогольные напитки, например, «водка» на водке или «ром» на роме.

Это требование действует даже в том случае, если оригинальная этикетка уже содержит название продукта на английском языке и полностью понятна потребителю. В результате участникам рынка приходится вручную маркировать 12–16 миллионов единиц продукции в год.

Из этого общего числа на крепкие спиртные напитки приходится около 500 тысяч единиц продукции, на пиво – около 1 миллиона, на вино – около 400 тысяч единиц продукции.

В общей сложности это создает для компании примерно 800 000 евро в год на оплату труда и материалы.

Эти затраты напрямую увеличивают цену продукта для потребителя и создают непропорционально большую административную нагрузку в сегменте продукции, где потребитель сразу понимает суть продукта, а переведенная этикетка не добавляет никакой дополнительной информационной ценности. Подобное требование следует предусматривать только в тех случаях, когда название продукта неочевидно или может ввести потребителя в заблуждение».

#алкоголь #цены #торговля #Латвия #розничная торговля #экономика #бюрократия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
