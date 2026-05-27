Через Балтийское море планируют проложить новый энергокабель Эстония–Латвия 1 132

Бизнес
Дата публикации: 27.05.2026
BB.LV
Карта планируемого нового электрического межсоединения Латвии с Эстонией

Карта планируемого нового электрического межсоединения Латвии с Эстонией.

ФОТО: пресс-фото

В Латвии начинается общественное обсуждение строительства нового электрического межсоединения с Эстонией. Проект предусматривает прокладку кабеля по дну Балтийского моря до Вентспилса и должен усилить энергобезопасность региона.

АО «Augstsprieguma tīkls» начало работу над проектом строительства четвертого электрического межсоединения между Эстонией и Латвией.

Новая линия электропередачи должна пройти по дну Балтийского моря от эстонского острова Сааремаа до Вентспилса или Вентспилсского края. Также планируется строительство сухопутного участка кабеля — от побережья до одной из подстанций в Вентспилсе или Зирас.

Как отмечают разработчики, и морская, и наземная части проекта будут выполнены в виде кабельной линии. Это позволит избежать появления новых воздушных линий электропередачи и уменьшить влияние на ландшафт.

Точное расположение трассы пока не определено. Его планируют выбрать в ходе оценки воздействия на окружающую среду.

Для жителей региона сейчас начинается первый этап публичного обсуждения проекта. Встречи с жителями пройдут 2 июня в Зирском народном доме и 3 июня в Парвентской библиотеке в Вентспилсе. Участвовать можно будет как очно, так и онлайн через MS Teams. Письменные предложения и замечания по проекту жители смогут подать до 15 июня.

Фактически речь идет об одном из крупнейших энергетических инфраструктурных проектов в регионе за последние годы.

После отключения стран Балтии от российской энергосистемы тема новых международных соединений стала для региона особенно важной. Такие проекты позволяют повысить устойчивость энергосистемы, увеличить возможности импорта электроэнергии и снизить риски перебоев.

Проект уже включен в документы развития Латвии и Евросоюза, что открывает возможность получения европейского софинансирования.

При этом строительство растянется на годы.

Трансграничную экологическую оценку планируют завершить к 2029 году, проектирование — до 2030-го, а сами строительные работы могут занять период с 2030 по 2035 год.

После утверждения трассы компания отдельно будет договариваться с владельцами затронутых земельных участков о компенсациях и условиях использования земли.

Для Вентспилсского региона проект может означать не только новые ограничения и строительные работы, но и усиление роли города как одного из ключевых энергетических узлов Балтии.

«Augstsprieguma tīkls» является государственным оператором системы передачи электроэнергии Латвии и одним из крупнейших игроков энергетической инфраструктуры страны.

#Эстония #Латвия #строительство #энергетика #Балтийское море #инфраструктура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
