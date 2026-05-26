Мировые цены на нефть во вторник резко изменились после новостей с Ближнего Востока. Американская нефть WTI потеряла более 5%, хотя США одновременно сообщили о новых ударах по Ирану.
Во вторник нефтяной рынок оказался под сильным давлением после сигналов о возможном снижении напряженности между США и Ираном.
Цена американской нефти марки WTI упала на 5,46% и опустилась до 91,33 доллара за баррель.
При этом европейская нефть Brent, наоборот, подорожала на 1,6% — до 97,68 доллара за баррель.
Резкие колебания связаны прежде всего с ожиданиями инвесторов вокруг ситуации на Ближнем Востоке. Накануне цены уже опускались ниже психологически важной отметки в 100 долларов за баррель после появления надежд на возможное соглашение между Вашингтоном и Тегераном.
Для мирового рынка особенно важен вопрос Ормузского пролива — одного из ключевых маршрутов поставок нефти. Любые сигналы о его возможном открытии или снижении риска перебоев моментально влияют на цены.
Однако ситуация остается крайне нестабильной. Пока представители Ирана прибыли в Доху на переговоры о прекращении войны, Центральное командование США сообщило о новых ударах по югу Ирана.
В Вашингтоне заявили, что удары были нанесены «в целях самообороны».
Сейчас нефтяной рынок фактически реагирует сразу на два противоположных сигнала: с одной стороны — опасения дальнейшей эскалации конфликта, с другой — надежды на дипломатическое урегулирование.
Для Европы и в том числе стран Балтии колебания нефтяных цен важны прежде всего из-за возможного влияния на стоимость топлива, перевозок и инфляцию. Однако изменения на заправках обычно проявляются с задержкой.
Аналитики отмечают, что рынок остается чрезвычайно нервным, а любые новости с Ближнего Востока способны вызывать резкие скачки цен буквально в течение нескольких часов.
