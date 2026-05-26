Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Цена нефти неожиданно обвалилась, несмотря на новые удары США по Ирану 1 761

Бизнес
Дата публикации: 26.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Крах на рынке нефти и газа

Изображение: BB.lv/AI.

Мировые цены на нефть во вторник резко изменились после новостей с Ближнего Востока. Американская нефть WTI потеряла более 5%, хотя США одновременно сообщили о новых ударах по Ирану.

Во вторник нефтяной рынок оказался под сильным давлением после сигналов о возможном снижении напряженности между США и Ираном.

Цена американской нефти марки WTI упала на 5,46% и опустилась до 91,33 доллара за баррель.

При этом европейская нефть Brent, наоборот, подорожала на 1,6% — до 97,68 доллара за баррель.

Резкие колебания связаны прежде всего с ожиданиями инвесторов вокруг ситуации на Ближнем Востоке. Накануне цены уже опускались ниже психологически важной отметки в 100 долларов за баррель после появления надежд на возможное соглашение между Вашингтоном и Тегераном.

Для мирового рынка особенно важен вопрос Ормузского пролива — одного из ключевых маршрутов поставок нефти. Любые сигналы о его возможном открытии или снижении риска перебоев моментально влияют на цены.

Однако ситуация остается крайне нестабильной. Пока представители Ирана прибыли в Доху на переговоры о прекращении войны, Центральное командование США сообщило о новых ударах по югу Ирана.

В Вашингтоне заявили, что удары были нанесены «в целях самообороны».

Сейчас нефтяной рынок фактически реагирует сразу на два противоположных сигнала: с одной стороны — опасения дальнейшей эскалации конфликта, с другой — надежды на дипломатическое урегулирование.

Для Европы и в том числе стран Балтии колебания нефтяных цен важны прежде всего из-за возможного влияния на стоимость топлива, перевозок и инфляцию. Однако изменения на заправках обычно проявляются с задержкой.

Аналитики отмечают, что рынок остается чрезвычайно нервным, а любые новости с Ближнего Востока способны вызывать резкие скачки цен буквально в течение нескольких часов.

×
Читайте нас также:
#Иран #США #ближний восток #нефть #цены #дипломатия #экономика #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рабочие каски
Изображение к статье: Цены на нефть обвалились после заявлений из США
Изображение к статье: Глобус
Изображение к статье: Работники на стройке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вода из вопровода
Наша Латвия
Изображение к статье: Астрологи рассказали, какой тип мужчин подходит женщинам разных знаков зодиака
Люблю!
Изображение к статье: Погибший Микс
ЧП и криминал
Изображение к статье: Евро деньги.
Политика
1
Изображение к статье: Полезные продукты с подвохом: какие из них могут вызвать неприятные последствия?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Дональд Трамп.
В мире
Изображение к статье: Вода из вопровода
Наша Латвия
Изображение к статье: Астрологи рассказали, какой тип мужчин подходит женщинам разных знаков зодиака
Люблю!
Изображение к статье: Погибший Микс
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео