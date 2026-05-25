В 2025 году крупнейшие объёмы переводов из Латвии в страны за пределами ЕС пришлись на Великобританию, Норвегию и Швейцарию. Особенно резко выросли платежи в Великобританию, тогда как объём переводов в Россию продолжил снижаться.

Жители и предприятия Латвии в прошлом году чаще всего переводили деньги в третьи страны — то есть за пределы Евросоюза — в Великобританию, Норвегию и Швейцарию, свидетельствуют данные Банка Латвии.

Абсолютным лидером стала Великобритания.

Общий объём переводов туда в 2025 году достиг 5,15 миллиарда евро — это почти на 890 миллионов евро больше, чем годом ранее.

Одновременно заметно выросло и количество платежей — с 284 тысяч до более чем 332 тысяч операций.

Такой рост показывает, что после Brexit экономические и финансовые связи между Латвией и Великобританией не только сохранились, но и продолжают активно развиваться.

На втором месте находится Норвегия, куда из Латвии было переведено почти один миллиард евро. Третье место заняла Швейцария с объёмом переводов около 910 миллионов евро.

В первую пятёрку также вошли США и Китай. Объём переводов в США за год вырос почти на 14% и превысил 804 миллиона евро. Платежи в Китай увеличились на 12,6% — до примерно 504 миллионов евро. Одновременно выросло и количество сделок, что указывает на продолжающуюся активность торговли и бизнеса с Китаем.

Шестое место заняла Украина. Несмотря на войну, объём переводов туда вырос до 483,6 миллиона евро. При этом число операций немного сократилось, что может означать укрупнение самих платежей.

Наиболее заметное падение среди крупнейших направлений зафиксировано в отношении России. За год объём переводов сократился более чем на 22% — с 450 миллионов до примерно 350 миллионов евро. Одновременно снизилось и количество сделок — с более чем 10 тысяч до 8706.

Снижение финансовых потоков в Россию продолжается уже не первый год на фоне санкций, ограничений банковских операций и общего сокращения экономических связей.

В десятку крупнейших направлений также вошли Гонконг, Турция и Сингапур. Особенно резко сократился объём переводов в Сингапур — почти на 20%.

В Банке Латвии уточняют, что статистика охватывает платежи клиентов латвийских банков и других поставщиков платёжных услуг.

При этом в данные не включены криптовалютные переводы и операции через банки других государств.

Статистика показывает, что финансовые потоки Латвии всё сильнее смещаются в сторону глобальных торговых и финансовых центров за пределами ЕС, тогда как роль России в этих операциях продолжает уменьшаться.