Как получить миллионный кредит в Латвии под честное слово. Есть пример

Бизнес
Дата публикации: 22.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Самолет в небе
ФОТО: Thought Co

Авиакомпания "airBaltic" получила часть из предоставленного государством кредита в размере 30 млн евро, сообщили в Министерстве сообщения.

В министерстве не назвали процентную ставку по кредиту, указав, что она установлена в соответствии с методологией Госказаны и рыночными условиями.

Постепенное погашение кредита предусмотрено с 31 мая. Полная оплата будет произведена до 31 августа этого года.

Как сообщили в министерстве, созданная по распоряжению министра сообщения рабочая группа осуществляет надзор за деятельностью "airBaltic", в том числе за использованием кредита.

Как сообщалось, 16 апреля Сейм одобрил предоставление "airBaltic" государственного краткосрочного займа в размере 30 млн евро. Заем выдан без обеспечения, иными словами "под честное слово".

Убытки концерна "airBaltic" в первом квартале этого года составили 70,064 млн евро, что в 2,4 раза больше, чем за тот же период 2025 года. Оборот концерна увеличился на 12,3% до 149,086 млн евро.

Летом прошлого года акционером "airBaltic" стала немецкая авиакомпания "Lufthansa". В настоящее время государству принадлежат 88,37% акций "airBaltic", "Lufthansa" - 10%, компании финансового инвестора Ларса Тусена "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, другим акционерам - 0,01%. Основной капитал компании составляет 41,819 млн евро.

#авиация #финансы #Латвия #акции #убытки #экономика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
