Латвийский университет активно распродается. Чем это грозит студентам? 0 76

Наша Латвия
Дата публикации: 22.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвийский университет

Латвийский университет (ЛУ) выставит на аукционы несколько принадлежащих ему исторических зданий в Риге, общая рыночная стоимость которых оценивается более чем в 20 млн евро, сообщили в вузе.

Полученные средства планируется вложить в развитие Академического центра в Торнякалнсе.

Первые аукционы запланированы в мае и июне, и на них будут выставлены здания факультета экономики и социальных наук ЛУ на бульваре Аспазияс, 5 (на фото) и на улице Лаувас, 4. Оба объекта будут отчуждены с условием, что университет продолжит использовать помещения до завершения строительства Дома письменности и окончания процесса переезда.

Самый ценный из предлагаемых на аукционе объектов - комплекс зданий на бульваре Аспазияс, 5. Его общая площадь составляет 14 793 квадратных метра, площадь земельного участка - 5122 квадратных метра. Стартовая цена здания на аукционе - 10,8 млн евро.

Проректор по развитию ЛУ Энно Энце отмечает, что это уникальный объект в центре Риги с широкими возможностями использования. После перестройки здание можно приспособить под гостиницу, квартиры, офисы или для торговых нужд.

Аукцион по продаже здания на бульваре Аспазияс начнется 27 мая на сайте электронных аукционов, а заявки будут приниматься до 16 июня.

Как известно, Латвийский университет долгие годы привлекал абитуриентов не только неплохой научной базой, но и удобным расположением факультетов в центре Риги. По мнению редакции bb.lv, сейчас о последнем аспекте придется забыть (по крайнем мере студентам некоторых факультетов). Советуем поступающим в ВУЗ узнать заранее, где предстоит вам учиться в плане локации. Все-таки Торнякалнс и центр города - есть разница. И это тоже очень важно...

#Рига #образование #недвижимость #развитие #студенты #аукцион
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
