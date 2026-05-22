Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Минэкономики Латвии срочно требует переименовать остров Криеву (Русский) 2 426

Наша Латвия
Дата публикации: 22.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Криеву сала.

Криеву сала.

На пятом году войны в Украине спохватилось Министерство экономики и выступило с инициативой поменять названия острова Криеву, расположенного в Риге в устье Даугавы.

В министерстве заявили, что, учитывая текущую геополитическую ситуацию и необходимость укрепления информационного пространства Латвии, название территории Рижского порта должно отражать государственные ценности Латвии и идентичность современной европейской столицы.

Как его в дальнейшем называть - чиновники пока не придумали. Может, Шведский? Или Американский? Очевидно надо создавать комиссию из экспертов и крепко подумать.

Современный пассажирский порт в центре Риги – это не просто инфраструктурный проект, но и вклад в туристический экспорт Латвии, привлечение инвестиций, предпринимательство и международную конкурентоспособность Риги, напомнили в ведомстве, возглавляемом министром Виктором Валайнисом (Союз зеленых и крестьян).

Остров Криеву (Krievu Sala, Русскй остров) — незаселенный остров в устье Даугавы, расположенный в северной части Риги. В настоящее время он развивается как новый портовый терминал для переноса деятельности Рижского свободного порта из исторического центра города.

Свое название получил из-за исторического размещения там складов, предприятий и причалов, обслуживавших российский флот в XIX — начале XX веков. В прошлом там селились или работали русские купцы, рыбаки и жители, связанные с торговлей по Даугаве.

Площадь острова – около 3 гектаров. С 40-х годов 20 века превратился в полуостров, однако название осталось.

×
Читайте нас также:
#история #туризм #инвестиции #Латвия #геополитика #экономика #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
1
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Щенки Valsts robežsardze.
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кадр из фильма "Пианистка"
Культура &
Изображение к статье: Мужчины пользуются туалетом во время эксперимента
Техно
Изображение к статье: Пациентка у гинеколога.
Люблю!
Изображение к статье: Барселона на Рождество
В мире
Изображение к статье: Семья в продуктовом магазине
В мире
Изображение к статье: Люди в убежище
Политика
Изображение к статье: Кадр из фильма "Пианистка"
Культура &
Изображение к статье: Мужчины пользуются туалетом во время эксперимента
Техно
Изображение к статье: Пациентка у гинеколога.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео