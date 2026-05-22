На пятом году войны в Украине спохватилось Министерство экономики и выступило с инициативой поменять названия острова Криеву, расположенного в Риге в устье Даугавы.

В министерстве заявили, что, учитывая текущую геополитическую ситуацию и необходимость укрепления информационного пространства Латвии, название территории Рижского порта должно отражать государственные ценности Латвии и идентичность современной европейской столицы.

Как его в дальнейшем называть - чиновники пока не придумали. Может, Шведский? Или Американский? Очевидно надо создавать комиссию из экспертов и крепко подумать.

Современный пассажирский порт в центре Риги – это не просто инфраструктурный проект, но и вклад в туристический экспорт Латвии, привлечение инвестиций, предпринимательство и международную конкурентоспособность Риги, напомнили в ведомстве, возглавляемом министром Виктором Валайнисом (Союз зеленых и крестьян).

Остров Криеву (Krievu Sala, Русскй остров) — незаселенный остров в устье Даугавы, расположенный в северной части Риги. В настоящее время он развивается как новый портовый терминал для переноса деятельности Рижского свободного порта из исторического центра города.

Свое название получил из-за исторического размещения там складов, предприятий и причалов, обслуживавших российский флот в XIX — начале XX веков. В прошлом там селились или работали русские купцы, рыбаки и жители, связанные с торговлей по Даугаве.

Площадь острова – около 3 гектаров. С 40-х годов 20 века превратился в полуостров, однако название осталось.