Многие женщины уверены: если ничего не болит, значит, со здоровьем все в порядке. Однако в случае онкологических заболеваний именно отсутствие выраженных симптомов нередко становится главной опасностью.

Почему «ничего не болит» — самый опасный сигнал: онкогинеколог — о скрытых симптомах заболевания Многие женщины уверены, что если болевых ощущений нет, значит, и проблемы со здоровьем — тоже нет. Но в онкологии это заблуждение может стоить жизни.

Опасный процесс часто развивается скрыто, годами, а первыми сигналами становятся не боли, а едва заметные изменения, на которые мы редко обращаем внимание. Хирург-онкогинеколог Анна Макарова в беседе с WomanHit рассказала, какие симптомы не должны оставаться без внимания.

Главный сигнал — не боль

По словам эксперта, первое, что должно насторожить, — это беспричинная усталость. «Основной симптом — это слабость, быстрая утомляемость, которая говорит о том, что есть уже какой-то процесс. Оно может не болеть до последнего момента», — предупреждает Анна. То есть человек чувствует себя разбитым, быстро выдыхается, но связывает это с нагрузками, возрастом или недосыпом. А причина может быть гораздо серьезнее.

Что еще должно насторожить

Один из самых частых признаков гинекологических онкозаболеваний — аномальные выделения. «При раке шейки матки это могут быть кровянистые выделения после полового акта. Не обращаешь внимания, думаешь, что дело в неправильно выбранной позе или еще чем-то незначительном», — поясняет врач. Но на деле кровь в дни, когда до менструации еще далеко может говорить о протекании злокачественного процесса.

Также обильные менструации могут быть симптомом рака эндометрия. Женщина списывает обильные кровопотери на гормональный сбой или возрастные изменения, а тем временем процесс прогрессирует.

Увеличение живота

Если живот стал заметно больше за короткий срок — это повод для срочного визита к врачу. «Увеличение живота в объеме за последние полгода может говорить о том, что есть какой-то процесс. Это может быть рак яичников, брюшины, маточных труб», — предупреждает онкогинеколог. Многие женщины спокойно воспринимают «округлившиеся формы», думая, что это просто возрастные изменения или особенность фигуры. Но часто за этим скрывается асцит — скопление жидкости в брюшной полости из-за опухоли.

Зуд и дискомфорт

Рак вульвы чаще встречается у пациенток старшего возраста, и его первые проявления легко принять за банальную проблему. «Он может проявляться периодическим зудом. Женщина может думать, что просто натерла промежность бельем или гигиенической прокладкой, а по факту так может проявляться злокачественный процесс», — объясняет специалист.

Любой перманентный зуд, жжение или чувство инородного тела в области наружных половых органов — повод обратиться к гинекологу, особенно если симптомы не проходят после смены гигиенических средств.

Онкологические заболевания коварны именно тем, что на ранних стадиях они часто не дают болевых ощущений. Прислушивайтесь к себе. Если что-то изменилось — не ждите, пока «само рассосется». Организм подает лишь слабые сигналы: быструю утомляемость, необычные выделения, увеличение живота, зуд. Своевременная диагностика может спасти вам жизнь и сохранить ее качество.

Главная опасность онкологических заболеваний заключается именно в их скрытом течении. Отсутствие боли вовсе не гарантирует отсутствие проблемы, поэтому любые необычные изменения в самочувствии требуют внимания и своевременной консультации врача.