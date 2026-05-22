Сразу скажем: чистить зубы нужно как утром, так и вечером. Но одна из этих двух процедур особенно важна. Рассказываем, какую чистку зубов нельзя пропускать ни в коем случае.

С нынешними ценами на услуги стоматологов хочешь не хочешь, а зубы чистишь регулярно, пишет Doctorpiter. Однако, наверное, у каждого бывали моменты, когда к вечеру настолько нет сил, что даже умыться и почистить зубы лень. Итак, что хуже — пропустить вечернюю чистку или утреннюю? Вот что говорит врач.

«Стоматологи могут простить вам пропуск утренней чистки, но никогда — вечерней, — рассказывает на своем канале стоматолог Юсиф Акберов. — Днем ваша слюна работает как душ: она постоянно смывает налет, остатки еды, нейтрализует кислоты, и вы под защитой. Но как только вы засыпаете, выработка слюны падает почти до нуля. Защита в это время отключена. Если на зубах остался налет, бактерии всю ночь беспрепятственно питаются им и выделяют едкую кислоту, которая буквально разъедает вашу эмаль восемь часов подряд».

По словам стоматолога, ночью бактерии разрушают нечищеные зубы в 10 раз быстрее. К сожалению, после такой продолжительной атаки микробов утренняя чистка от полученных повреждений уже не спасет. А тот самый неприятный утренний запах — это как раз и есть продукт их жизнедеятельности.

«Вечерняя чистка — это не про свежесть. Это единственная защита зубов до утра. Так что цена сэкономленных двух минут на вечерней чистке слишком высока, — говорит стоматолог. — Поэтому утром мы чистим зубы для окружающих, а вечером — для себя».

Вечерняя чистка зубов — одна из самых важных привычек для сохранения здоровья полости рта. Даже если день был тяжелым, несколько минут перед сном могут помочь избежать серьезных проблем и дорогостоящего лечения в будущем.