Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю 0 235

Люблю!
Дата публикации: 22.05.2026
Doctorpiter
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю

Сразу скажем: чистить зубы нужно как утром, так и вечером. Но одна из этих двух процедур особенно важна. Рассказываем, какую чистку зубов нельзя пропускать ни в коем случае.

С нынешними ценами на услуги стоматологов хочешь не хочешь, а зубы чистишь регулярно, пишет Doctorpiter. Однако, наверное, у каждого бывали моменты, когда к вечеру настолько нет сил, что даже умыться и почистить зубы лень. Итак, что хуже — пропустить вечернюю чистку или утреннюю? Вот что говорит врач.

«Стоматологи могут простить вам пропуск утренней чистки, но никогда — вечерней, — рассказывает на своем канале стоматолог Юсиф Акберов. — Днем ваша слюна работает как душ: она постоянно смывает налет, остатки еды, нейтрализует кислоты, и вы под защитой. Но как только вы засыпаете, выработка слюны падает почти до нуля. Защита в это время отключена. Если на зубах остался налет, бактерии всю ночь беспрепятственно питаются им и выделяют едкую кислоту, которая буквально разъедает вашу эмаль восемь часов подряд».

По словам стоматолога, ночью бактерии разрушают нечищеные зубы в 10 раз быстрее. К сожалению, после такой продолжительной атаки микробов утренняя чистка от полученных повреждений уже не спасет. А тот самый неприятный утренний запах — это как раз и есть продукт их жизнедеятельности.

«Вечерняя чистка — это не про свежесть. Это единственная защита зубов до утра. Так что цена сэкономленных двух минут на вечерней чистке слишком высока, — говорит стоматолог. — Поэтому утром мы чистим зубы для окружающих, а вечером — для себя».

Вечерняя чистка зубов — одна из самых важных привычек для сохранения здоровья полости рта. Даже если день был тяжелым, несколько минут перед сном могут помочь избежать серьезных проблем и дорогостоящего лечения в будущем.

×
Читайте нас также:
Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Здоровье в старости во многом определяется личными привычками человека.
Изображение к статье: Ученые предупредили о возможных рисках избытка витамина B12
Изображение к статье: Кайли Миноуг.
Изображение к статье: Оптимальными показателями артериального давления считаются 120 мм на 80 мм рт. ст. и ниже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Щенки Valsts robežsardze.
В мире животных
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Щенки Valsts robežsardze.
В мире животных
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Диабет.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео