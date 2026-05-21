Ученые заявили, что 80% старения зависит от образа жизни, а не от генов: у некоторых экспертов есть сомнения 0 219

Дата публикации: 21.05.2026
Здоровье в старости во многом определяется личными привычками человека.

Авторы нового доклада о долголетии уверены: здоровье в старости во многом определяется личными привычками человека, однако часть ученых считает такие выводы слишком упрощенными.

Согласно новому докладу о долголетии, представленному на саммите Smart Ageing в Оксфорде, люди сами во многом определяют, насколько здоровыми они будут в старости. Авторы исследования утверждают, что не менее 80% возрастного ухудшения здоровья связано не с генетикой или действиями государства, а с образом жизни и личными привычками.

Доклад "Жить дольше и лучше", подготовленный в рамках Oxford Longevity Project группой британских специалистов в области медицины, физиологии, старения и образовательной политики, призывает власти ужесточить регулирование алкоголя по аналогии с антитабачными мерами. Авторы считают, что люди обладают значительно большим влиянием на собственную продолжительность жизни, чем принято думать. Среди рекомендаций – отказ от ультраобработанных продуктов, полный отказ от алкоголя, приоритет качественного сна, отказ от поздних приемов пищи и сокращение потребления мяса.

При этом выводы доклада вызвали критику со стороны ряда ученых. Оппоненты считают, что авторы слишком упрощают проблему и недооценивают влияние бедности, загрязнения окружающей среды, уровня образования и доступа к медицине. Так, профессор общественного здравоохранения Стивен Вулф заявил, что здоровье зависит не только от личного выбора. По его словам, подобный подход снимает часть ответственности с политиков и общественных институтов.

Схожую позицию высказала Деви Шридхар. Она отметила, что между уровнем дохода и состоянием здоровья существует прямая связь, а значит, государственная политика также играет важную роль.

Тем не менее один из авторов доклада, Болл, отверг подобную критику. По его мнению, идея личной ответственности дает людям надежду и возможность изменить собственную жизнь независимо от достатка или условий проживания. Он также раскритиковал распространенную тенденцию перекладывать ответственность на гены, родителей или обстоятельства. По его словам, именно личный выбор чаще всего определяет качество и продолжительность жизни.

Сомнения у некоторых экспертов вызвала и сама цифра в 80%. Почетный профессор эпидемиологии Джей Олшански отметил, что подобные оценки сложно интерпретировать без более конкретных расчетов. В ответ авторы сослались на ряд исследований, включая Landmark Twins Study, согласно которому не менее 75% продолжительности жизни определяется факторами среды и образом жизни, а не наследственностью.

Также они привели данные масштабного анализа Oxford Population Health, основанного на информации почти 500 тысяч участников британского биобанка. Исследование показало, что привычки и окружающая среда оказывают более сильное влияние на преждевременную смерть и биологическое старение, чем генетика. Особенно жесткую позицию авторы заняли по отношению к алкоголю. По словам Болла, алкоголь токсичен, и власти, по его мнению, избегают говорить об этом обществу напрямую.

По мнению редакции, дискуссия вокруг доклада показывает, насколько сложной остается тема старения и долголетия. Хотя личные привычки действительно играют огромную роль для здоровья, влияние уровня жизни, экологии и доступности медицины также трудно игнорировать.

Автор - Светлана Тихомирова
