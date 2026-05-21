57-летняя Кайли Миноуг впервые призналась, что последние пять лет тайно боролась с рецидивом онкологии. Артистка рассказала, почему скрывала диагноз от поклонников, как пыталась стать матерью с помощью ЭКО и что помогло ей вновь справиться с болезнью.

Болезнь вернулась спустя годы

Около двадцати лет назад Кайли Миноуг уже проходила лечение от рака груди. Тогда певице пришлось отказаться от выступлений и отменить ряд концертов, чтобы пройти курсы химиотерапии и лучевой терапии в Париже. Рядом с артисткой находились семья и ее тогдашний возлюбленный Оливье Мартинес.

После лечения болезнь отступила, и певица вернулась к активной карьере. Она выпускала новые песни, гастролировала и строила личную жизнь. Однако, как призналась сама артистка, ее всегда не покидала мечта стать матерью.

Ради ребенка певица отложила лечение

По словам Кайли, ради попытки забеременеть она даже откладывала начало некоторых лечебных процедур, чтобы пройти ЭКО. Однако попытки оказались безуспешными.

В 2021 году во время планового обследования врачи вновь обнаружили у артистки онкологию. Новость стала для певицы тяжелым ударом, однако рассказать о рецидиве публично она тогда не смогла.

«Я не чувствовала себя обязанной рассказывать об этом всему миру. В тот момент я просто не могла этого сделать, потому что была лишь оболочкой человека», — призналась Миноуг в документальном фильме.

Фото: соцсети/DailyMail.com

Песня оказалась признанием о болезни

О своей борьбе певица рассказала в трехсерийном документальном проекте Кайли, который вскоре выйдет на онлайн-платформе.

Артистка также раскрыла, что композиция Story из ее шестнадцатого студийного альбома Tension посвящена именно второй борьбе с раком. Поклонники даже не подозревали, что текст песни напрямую связан с переживаниями певицы. Тем временем в тексте можно найти такие строки: «У меня был секрет, который я хранила в себе, да / У меня был билет в один конец, который никуда не вел».

Что помогло Кайли справиться

Миноуг подчеркнула, что ключевую роль сыграла ранняя диагностика. Именно своевременное обследование позволило вовремя начать лечение и избежать тяжелых последствий болезни.

По мнению редакции, история Кайли Миноуг еще раз показывает, насколько важны регулярные обследования и внимательное отношение к своему здоровью. Даже мировые звезды не застрахованы от тяжелых диагнозов, однако своевременная диагностика и поддержка близких могут сыграть решающую роль.