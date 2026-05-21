Период после начала цветения клубники очень важен для получения хорошего урожая.

В это время у дачников есть отличная возможность обеспечить большой урожай сочных ягод. Для этого нужно выполнить одно простое действие.

Если огородник упустит этот момент, то на клубничных кустах может образоваться меньше плодов, чем хотелось бы.

Что же нужно сделать садоводу, чтобы клубника порадовала высоким урожаем?



Предварительные действия

Как только появляются первые цветки, дачнику рекомендуется удалить вянущие листовые пластинки.

Затем следует аккуратно прополоть грядку с ягодным кустарником, стараясь не повредить корни.

Основная хитрость

Важно обеспечить растению поступление необходимых соединений и элементов.

Для этого не нужно использовать сложные химические препараты. Лучше воспользоваться простым удобрением — золой.

Именно несгоревшие древесные остатки следует рассыпать вокруг растения.

Также полезно подкормить клубнику настоем, приготовленным на основе скошенной травы. Это средство делается просто: нужно залить растительную массу чистой водой (объём воды должен в 8 раз превышать объём зелени).

Каждый кустарник должен получить примерно один литр получившейся смеси.