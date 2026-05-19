Бумажные полотенца удобны и полезны в быту, но в некоторых случаях их использование нежелательно.

В этой статье расскажем, что не рекомендуется протирать бумажными полотенцами.

Экраны

Бумажные полотенца могут быть более абразивными, чем кажется на первый взгляд.

Чтобы избежать микроцарапин на экране смартфона, телевизора или ноутбука, лучше использовать салфетки из замши или микрофибры.



Окна и зеркала

После использования бумажных полотенец на стекле могут остаться ворсинки, поэтому для протирки окон и зеркал лучше применять микрофибру или обычную ткань.

Очки и линзы

Как уже упоминалось, бумажные полотенца достаточно абразивные, поэтому их не стоит использовать для протирания очков.

Линзы очков часто имеют защитную пленку, которую можно повредить. Это также касается линз фотоаппаратов, для которых следует использовать специальные салфетки.