Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как избавиться от запаха одежды без стирки: 3 простых метода 0 497

Дом и сад
Дата публикации: 18.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как избавиться от запаха одежды без стирки: 3 простых метода

Чистая одежда должна источать легкий, едва заметный аромат свежести, а не запахи табака, пота, еды или дыма.

 

Иногда даже выстиранные вещи, которые долго хранились в шкафу, могут пахнуть плесенью.

Существует три простых метода, которые помогут избавиться от неприятного запаха без стирки.

Первый способ — вывесить одежду на балкон или в комнате рядом с открытым окном. Это общеизвестный метод, но он не всегда оказывается эффективным.

Водка с водой

Этот алкогольный напиток хорошо нейтрализует бактерии, вызывающие неприятный запах, и после высыхания не оставляет следов. Для этого в пульверизатор нужно налить водку (1/3) и разбавить водой. Затем опрыскивают одежду и вывешивают на балкон для достижения лучшего эффекта.

Морозильная камера

Холод эффективно устраняет неприятные запахи. Для этого вещь помещают в пакет и отправляют на несколько часов в морозильник. После этого ее нужно достать и прогреть с помощью утюга, батареи или на солнце, чтобы насладиться отсутствием зловония.

Кошачий наполнитель

Гранулы, предназначенные для маскировки запаха из кошачьего туалета, также могут справиться с плесенью или ароматом дыма. Некоторые хозяйки кладут мешочек с наполнителем в шкаф, чтобы он впитывал неприятные запахи. Для лучшего эффекта в мешочек можно добавить пару капель эфирного масла.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как правильно подкормить цветник для пышного цветения
Изображение к статье: 5 секретов для повышения урожайности томатов
Изображение к статье: Почему не стоит класть телефон на ноутбук: важные факты
Изображение к статье: Как правильно подкармливать растения золой: советы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Во Франции появились новые предполагаемые жертвы Джеффри Эпштейна
В мире
Изображение к статье: «Избалованный мальчишка»: телеведущая обрушилась на принца Гарри
Lifenews
Изображение к статье: Достоевский на книжной полке
ЧП и криминал
Изображение к статье: Европе становится все сложнее финансировать перевооружение - Bloomberg
В мире
1
Изображение к статье: Ученые создали молекулу, способную расщеплять глютен
Техно
Изображение к статье: портовые краны
Бизнес
1
Изображение к статье: Во Франции появились новые предполагаемые жертвы Джеффри Эпштейна
В мире
Изображение к статье: «Избалованный мальчишка»: телеведущая обрушилась на принца Гарри
Lifenews
Изображение к статье: Достоевский на книжной полке
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео