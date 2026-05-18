Иногда даже выстиранные вещи, которые долго хранились в шкафу, могут пахнуть плесенью.

Существует три простых метода, которые помогут избавиться от неприятного запаха без стирки.

Первый способ — вывесить одежду на балкон или в комнате рядом с открытым окном. Это общеизвестный метод, но он не всегда оказывается эффективным.



Водка с водой

Этот алкогольный напиток хорошо нейтрализует бактерии, вызывающие неприятный запах, и после высыхания не оставляет следов. Для этого в пульверизатор нужно налить водку (1/3) и разбавить водой. Затем опрыскивают одежду и вывешивают на балкон для достижения лучшего эффекта.

Морозильная камера

Холод эффективно устраняет неприятные запахи. Для этого вещь помещают в пакет и отправляют на несколько часов в морозильник. После этого ее нужно достать и прогреть с помощью утюга, батареи или на солнце, чтобы насладиться отсутствием зловония.

Кошачий наполнитель

Гранулы, предназначенные для маскировки запаха из кошачьего туалета, также могут справиться с плесенью или ароматом дыма. Некоторые хозяйки кладут мешочек с наполнителем в шкаф, чтобы он впитывал неприятные запахи. Для лучшего эффекта в мешочек можно добавить пару капель эфирного масла.