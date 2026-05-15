Каждый огородник стремится вырастить вкусные томаты, но это может быть непростой задачей.

Однако, соблюдая несколько простых правил, вы сможете значительно увеличить шансы на успех.

Опрыскивание

Когда помидоры начинают зацветать, растворите 10 граммов борной кислоты в стакане горячей воды, затем смешайте с ведром воды и опрыскивайте соцветия и листья. Это поможет увеличить количество завязей на кусте и ускорить их рост.

Забота о корневой системе

Сильная корневая система обеспечивает кустам помидоров больше питательных веществ, что, в свою очередь, увеличивает урожай. Окучивайте кусты дважды: первый раз, когда они приживаются и начинают расти, и второй — когда зацветают. Перед окучиванием удобрите землю органическими удобрениями с добавлением золы, а затем замульчируйте торфом, скошенной травой или сеном для сохранения влаги. Мульчирование также защищает корни от перегрева в жару.

Пасынкование

Регулярно проводите пасынкование, не позволяя побегам перерастать. Правильная форма куста — залог хорошего урожая, так как растение не тратит силы на ненужные побеги. Лучше обрывать пасынки, оставляя небольшой пенек в пару сантиметров, чтобы не образовывались новые побеги. Также удаляйте нижние листья после каждого яруса плодов для лучшего проветривания и освещения куста, что поможет избежать грибковых заболеваний.

Подкормка

Подкармливайте томаты осторожно: недокормить плохо, но и перекормить не стоит. Перекормленные кусты начинают «жировать», то есть растет ботва, а не плоды. Лучше использовать внекорневые подкормки, опрыскивая листву раствором микроэлементов раз в одну-две недели, желательно вечером и не перед дождем. Корни подкармливайте, когда начинается рост плодов, например, поливом настоем травы с добавлением золы.

Вот простой рецепт хорошей подкормки: растворите два килограмма древесной золы в 10 литрах кипятка, добавьте 10 граммов борной кислоты и 10 миллилитров йода в остывшую воду. Настаивайте сутки, затем разбавьте водой в соотношении 1:10 и поливайте по одному литру под куст.

Защита от болезней

Профилактика болезней гораздо проще, чем лечение. Многие кусты, зараженные фитофторозом, сухой гнилью, белой пятнистостью или корневой гнилью, уже не подлежат лечению. Эти болезни можно заметить только на плодах, и применение химикатов в этом случае небезопасно. Все возбудители болезней находятся в земле.

Чтобы предотвратить болезни, не сажайте томаты на одном месте более двух лет, сжигайте ботву осенью и не откладывайте ее в компост. Срывайте и сжигайте зараженные плоды. Не сажайте в местах, где ранее росли баклажаны, картофель, перец или капуста. Огурцы, лук, горох и фасоль, наоборот, благоприятны для помидоров. Любые сидераты «вылечивают» почву.