Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Яичная скорлупа: как она полезна для растений и способы удобрения 0 309

Дом и сад
Дата публикации: 14.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Яичная скорлупа: как она полезна для растений и способы удобрения

Подкормка из яичной скорлупы становится всё более популярной среди дачников, однако не все знают, как правильно использовать это натуральное удобрение.

 

Яичная скорлупа подходит не всем растениям, поэтому использовать её везде нецелесообразно.

Культуры, которые положительно реагируют на подкормку из яичной скорлупы, включают:

  • капуста;
  • томаты;
  • перец;
  • баклажаны;
  • свекла;
  • лук;
  • морковь;
  • репа;
  • смородина.

Перед использованием скорлупу необходимо измельчить с помощью кофемолки или другим удобным способом. Затем её высыпают в емкость, заливают теплой водой и закрывают крышкой.

Смесь ставят в темное место на 2 недели. Готовность удобрения можно определить по мутному цвету и неприятному запаху. Раствор разбавляют водой в пропорции 1:3 и поливают растения.

Существует и более сложный, но эффективный рецепт. Для него берут емкость объемом 100 л, заполняют её на 1/3 рубленой зеленью без семян, добавляют 1 кг гумата натрия и 600 г порошка из яичной скорлупы. Затем заливают водой и оставляют настаиваться на 2 недели, регулярно помешивая.

Готовый раствор разбавляют водой в пропорциях 1:10 и используют во время полива в качестве подкормки.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: 6 ошибок при посадке фруктового сада, которые могут привести к отсутствию урожая
Изображение к статье: Как защитить огород от вредителей с помощью луковой шелухи
Изображение к статье: Как правильно подкормить редис после появления всходов: советы для дачников
Изображение к статье: Что посадить на даче для минимального ухода и быстрого роста

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Атвара. Иконка видео
Наша Латвия
Изображение к статье: Экс-канцлер Германии Герхард Шредер
В мире
1
Изображение к статье: Гроза
Наша Латвия
Изображение к статье: «Включите свет!»: в Гаване вспыхнули крупнейшие протесты с начала энергокризиса
В мире
Изображение к статье: Моника Витт.
В мире
Изображение к статье: Валдис Затлерс
Политика
Изображение к статье: Атвара. Иконка видео
Наша Латвия
Изображение к статье: Экс-канцлер Германии Герхард Шредер
В мире
1
Изображение к статье: Гроза
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео