Подкормка из яичной скорлупы становится всё более популярной среди дачников, однако не все знают, как правильно использовать это натуральное удобрение.

Яичная скорлупа подходит не всем растениям, поэтому использовать её везде нецелесообразно.

Культуры, которые положительно реагируют на подкормку из яичной скорлупы, включают:

капуста;

томаты;

перец;

баклажаны;

свекла;

лук;

морковь;

репа;

смородина.

Перед использованием скорлупу необходимо измельчить с помощью кофемолки или другим удобным способом. Затем её высыпают в емкость, заливают теплой водой и закрывают крышкой.

Смесь ставят в темное место на 2 недели. Готовность удобрения можно определить по мутному цвету и неприятному запаху. Раствор разбавляют водой в пропорции 1:3 и поливают растения.

Существует и более сложный, но эффективный рецепт. Для него берут емкость объемом 100 л, заполняют её на 1/3 рубленой зеленью без семян, добавляют 1 кг гумата натрия и 600 г порошка из яичной скорлупы. Затем заливают водой и оставляют настаиваться на 2 недели, регулярно помешивая.

Готовый раствор разбавляют водой в пропорциях 1:10 и используют во время полива в качестве подкормки.