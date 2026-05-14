Мировые цены на нефть демонстрируют снижение на фоне пересмотра прогнозов спроса от ОПЕК и предупреждений Международного энергетического агентства о грядущей волатильности*, сообщает CNBC.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0.21% до $105.42 за баррель, а июньские контракты на WTI упали на 0.16% до $100.87 за баррель.

В своем последнем отчете ОПЕК понизила оценку роста спроса на 2026 год с 1.4 млн до 1.2 млн баррелей в сутки. Добыча организации в апреле упала на 1.7 млн баррелей в день, а с конца февраля общее снижение превысило 30%, достигнув 9.7 млн баррелей в сутки. В Международном энергетическом агентстве 13 мая подчеркнули, что перебои в Ормузском проливе приводят к рекордно быстрому истощению мировых запасов. «Спустя более десяти недель после начала конфликта на Ближнем Востоке растущие потери поставок истощают глобальные резервы», — отметили в ведомстве. Общие потери производителей Персидского залива уже превысили миллиард баррелей.

Рынок следит за переговорами США и Китая

Аналитики ING считают, что дальнейшая динамика цен во многом будет зависеть от ситуации вокруг Ормузского пролива и угроз для нефтяной инфраструктуры региона.

Дополнительное внимание рынков приковано к предстоящей встрече Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Китай остается крупнейшим покупателем нефти, проходящей через Ормузский пролив, поэтому Пекин заинтересован в скорейшей стабилизации ситуации.

При этом майский отчет ОПЕК станет последним с учетом статистики Объединенные Арабские Эмираты, которые официально покинули картель 1 мая.

По мнению редакции, нефтяной рынок входит в период повышенной неопределенности, где на цены одновременно влияют геополитика, сокращение добычи и ожидания замедления спроса. Любое обострение ситуации вокруг Ормузского пролива способно спровоцировать новый скачок стоимости топлива и усилить давление на мировую экономику.

*Волатильность — это финансовый показатель, характеризующий степень изменчивости цены на определенный актив с течением времени. Чем выше этот показатель, тем сильнее и быстрее меняется стоимость актива, что свидетельствует о повышенных рисках и нестабильности на рынке.