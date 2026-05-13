Если бы в продуктовой корзине каждого покупателя один или два импортных товара заменили местными, экономика Латвии ежегодно получила бы более полумиллиарда евро, уверяет экономист Карлис Пургайлис.

Жители Латвии ежегодно тратят на продукты питания около 2,9 миллиарда евро, и этот объём продолжает расти с каждым годом. Однако данные за 2025 год показывают, что товары местных латвийских производителей составили из этой суммы лишь около 1,2 миллиарда евро — то есть менее половины.

Это означает, что большая часть продуктов в потребительской корзине по-прежнему импортируется из-за рубежа, а ежедневные расходы чаще укрепляют экономики других стран, а не способствуют развитию местного бизнеса.

Пургайлис отмечает, что если бы каждый житель Латвии заменил в своей корзине один-два импортных товара из каждых пяти на продукцию местного производства, выгода была бы значительной.

Расчёты показывают, что такой шаг мог бы ежегодно приносить экономике Латвии дополнительно от 330 до 570 миллионов евро, создать до 13 000 новых рабочих мест и увеличить поступления в государственный бюджет на 78–136 миллионов евро.