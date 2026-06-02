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США пришлют в Балтийское море «плавающий Пентагон» 0 125

Наша Латвия
Дата публикации: 02.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: USS Mount Whitney

USS Mount Whitney.

На этой неделе США и союзники по НАТО начнут в Балтийском море учения в сокращенном формате, сообщил представитель немецких вооруженных сил Стефан Гайш.

Официальные лица утверждают, что сокращение масштабов маневров связано с тем, что западные военно-морские силы остаются задействованными в других районах, в частности в Ормузском проливе на Ближнем Востоке. Им сейчас не до Балтики.

Впрочем, военно-морские учения США BALTOPS, которые пройдут с 4 по 20 июня, все равно станут крупнейшими маневрами в Балтийском море в этом году, и Вашингтон предоставит флагманский корабль Mount Whitney.

USS Mount Whitney — это американский десантный корабль управления типа «Блю Ридж», который с 2005 года официально служит флагманом 6-го оперативного флота ВМС США.

Этот уникальный корабль представляет собой плавучий штаб и один из самых технологичных центров управления в мире. Из-за обилия антенн и передовых систем космической, радиоэлектронной связи и мониторинга корабль часто неофициально называют «плавающим Пентагоном». Он может передавать и принимать огромные массивы секретных данных в любой точке планеты.

Как отмечается, BALTOPS начнется с учений в западной части Балтийского моря, а затем переместится на восток для отработки пополнения запасов и защиты свободных морских путей вокруг шведского острова Готланд.

В течение последних месяцев страны-члены НАТО, граничащие с Балтийским морем, усилили проверки и задержания танкеров и грузовых судов, связанных с Россией.

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#НАТО #США #технологии #шпионаж #Балтийское море #Россия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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