Находясь в оппозиции, «Объединенный список» утверждал, что в государстве можно сэкономить 800 млн евро!

«Решимость Кучинскиса реалистично пересмотреть бюджетные расходы подтверждается также назначением известного либертарианца, активиста социальных сетей Гунтарса Витолса советником министра. Витолс, в соответствии со своими убеждениями, последовательно выступает за сокращение роли государства во всех секторах и замену государственного административного регулирования регулированием рыночного механизма. Нет сомнений, что его главной задачей на посту будет пересмотр существующей ситуации и поиск путей «сокращения»».

Следует отметить, что латвийское общество, в отличие, скажем, от западноевропейского, очень благосклонно относится к «сокращению».

Если в Западной Европе социальная борьба в основном происходит между государством и обществом (государство требует, но если оно не дает, то происходят массовые протесты), то в Латвии и других постсоветских странах социальная борьба происходит скорее между отдельными социальными группами или даже отдельными людьми. Если у кого-то что-то отнимают или не дают, то окружающие воспринимают это с едва скрываемым удовлетворением (если не для меня, то пусть будет так для другого человека)».

В качестве ненужных структур комментатор называет, в частности, Фонд общественной интеграции. Его ликвидация могла бы принести «серьезную победу».

«Если бы Кулбергсу, Кучинскису, Витолсу удалось бы хотя бы эту единственную работу решить, то они вошли бы в историю Латвии подобно, как вошли политики РД, которые снесли «оккупамятник» и полностью трансформировали Парк Победы».