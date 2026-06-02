Надвигающееся климатическое явление «супер Эль-Ниньо» может привести к росту популяции западных оленьих мышей — главных переносчиков хантавируса, пишет Newsweek. «Супер Эль-Ниньо» увеличит количество дождей, что, в свою очередь, создаст благоприятные условия для размножения грызунов.

По последним прогнозам, вероятность климатического явления превышает 80%. Причем ливни в Скалистых горах и на юго-западе страны могут хлынуть уже в июне, предупреждает старший метеоролог AccuWeather Том Кайнс. С наступлением холодов грызуны потянутся в человеческое жилье. Именно контакт с их пометом, мочой или слюной становится для человека путем заражения.

При этом эксперты успокаивают: при соблюдении базовых мер гигиены вероятность заболеть хантавирусом очень мала. Для того чтобы предотвратить заражение, ВОЗ рекомендует поддерживать чистоту в жилых и рабочих помещениях, проводить герметизацию отверстий, через которые могут проникать грызуны, а также надежно хранить продукты питания, - сообщает RTVI US.

Однако энтомолог компании Orkin Шеннон Скед напоминает, что с момента открытия вируса в 1993 году в Америке не было ни одного года без новых случаев заражения, и «супер Эль-Ниньо» может существенно повлиять на эту статистику.