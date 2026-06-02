Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Супер Эль-Ниньо» может увеличить число заражений хантавирусом 0 111

В мире
Дата публикации: 02.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Оленья мышь - переносчик хантавируса

Оленья мышь - переносчик хантавируса

Каждый год заболеваемость опасной инфекцией растет.

Надвигающееся климатическое явление «супер Эль-Ниньо» может привести к росту популяции западных оленьих мышей — главных переносчиков хантавируса, пишет Newsweek. «Супер Эль-Ниньо» увеличит количество дождей, что, в свою очередь, создаст благоприятные условия для размножения грызунов.

По последним прогнозам, вероятность климатического явления превышает 80%. Причем ливни в Скалистых горах и на юго-западе страны могут хлынуть уже в июне, предупреждает старший метеоролог AccuWeather Том Кайнс. С наступлением холодов грызуны потянутся в человеческое жилье. Именно контакт с их пометом, мочой или слюной становится для человека путем заражения.

При этом эксперты успокаивают: при соблюдении базовых мер гигиены вероятность заболеть хантавирусом очень мала. Для того чтобы предотвратить заражение, ВОЗ рекомендует поддерживать чистоту в жилых и рабочих помещениях, проводить герметизацию отверстий, через которые могут проникать грызуны, а также надежно хранить продукты питания, - сообщает RTVI US.

Однако энтомолог компании Orkin Шеннон Скед напоминает, что с момента открытия вируса в 1993 году в Америке не было ни одного года без новых случаев заражения, и «супер Эль-Ниньо» может существенно повлиять на эту статистику.

×
Читайте нас также:
#ВОЗ #грызуны #гигиена #статистика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Просители убежища
Изображение к статье: Олег Дерипаска
Изображение к статье: США могут разместить ядерное оружие ближе к России: интерес проявляют Польша и страны Балтии
Изображение к статье: Военные США на базе в Адажи (Латвия)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Так выглядит земля Соединенного Королевства этой весной. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Эти образцы перевернули мировую науку. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Пересадочный пункт
ЧП и криминал
Изображение к статье: Инчукалнское газохранилище
Наша Латвия
Изображение к статье: вагоны с зерном
Политика
3
Изображение к статье: Экс-министр из Белграда - рукопожатый для Кремля. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Так выглядит земля Соединенного Королевства этой весной. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Эти образцы перевернули мировую науку. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Пересадочный пункт
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео