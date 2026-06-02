Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс («Объединённый список») поручит министру иностранных дел Байбе Браже («Новое Единство») найти решение, как прекратить экспорт и импорт с Россией. Однако для отдельных отраслей могут быть предусмотрены исключения. Об этом Кулбергс заявил журналистам после заседания правительства.

Он подчеркнул, что по-прежнему твёрдо настаивает: деловые связи с Россией поддерживать не следует. По словам премьера, это ненужная зависимость, которая только ухудшает ситуацию.

Кулбергс сообщил, что поручит Браже проработать этот вопрос, однако решение придётся согласовывать с Европейским союзом, поскольку Латвия является частью единого торгового пространства ЕС.

При этом премьер признал, что, например, ситуацию в фармацевтической отрасли нельзя оценивать однозначно. Компании сектора не могут быстро переориентироваться, поскольку процесс сертификации в других странах занимает много времени.

«Я знаю, что у них есть план, они сокращают объёмы, но это невозможно отключить за один день», — сказал Кулбергс.

Он также отметил, что фармацевтические предприятия обладают химическими и биологическими компетенциями, а также производственными мощностями, которые могут быть важны для обороны Латвии в критической ситуации.

«Эти возможности нужно сохранить», — подчеркнул премьер.

Кулбергс планирует встретиться с представителями фармацевтической отрасли, чтобы обсудить эти вопросы.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что Латвия намерена полностью прекратить торговлю с Россией, но с отдельными исключениями, премьер ответил утвердительно. Однако он не смог сказать, какие ещё отрасли, помимо фармацевтики, могут попасть в число исключений.

В первом квартале этого года Латвия экспортировала в Россию товары на сумму 244,15 млн евро, а импортировала из России — на 10,51 млн евро.