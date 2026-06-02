Однополярный мир уже мертв, а новый порядок еще не сформировался — человечество оказалось в транзитной эпохе без четких правил, международного права и гарантий безопасности. С таким заявлением выступил лидер сербского «Движения социалистов» Александр Вулин на Международном форуме по безопасности в Москве.

Политик подчеркнул, что мир стремительно скатывается к неконтролируемым столкновениям. Главной причиной этого он назвал позицию Запада, который ошибочно принимает сдержанность России и Китая за страх и слабость, а не за стремление сохранить мир.

По мнению Вулина, сегодня единственным механизмом, способным предотвратить глобальную катастрофу и усадить великие державы за стол переговоров, является жесткий «баланс страха». Без него невозможно достичь ни политической, ни экономической стабильности, а планета будет обречена на гибель в череде кровопролитных войн.

«Скорость формирования нового многополярного мира с гарантиями долгосрочной безопасности напрямую зависит от военной мощи ключевых держав — России и Китая. Пока Запад уверен, что Москва и Пекин не задействуют весь свой арсенал, планета будет оставаться в заложниках у бесконечных конфликтов», — предупредил сербский политик.

Вулин отметил парадокс: недвусмысленная демонстрация военной, в том числе ядерной, мощи способна спасти больше жизней, чем попытки сохранить текущий статус-кво. По его словам, перед миром должен встать жесткий выбор: либо немедленные переговоры о создании новой архитектуры глобальной безопасности, либо война, которая уничтожит цивилизацию.

Западные элиты, уверен спикер, забыли ужасы Второй мировой войны и провоцируют новые кризисы в наивной надежде, что огонь никогда не перекинется на их собственные территории. При этом на Западе все еще лелеют мечту о возрождении однополярного диктата.

«Чем быстрее разрушится иллюзия Запада о его превосходстве над Востоком, тем скорее закончится эпоха войн. Мир и свободу не преподносят в дар — за них нужно бороться», — резюмировал Александр Вулин.

Александр Вулин (род. 2 октября 1972, Нови-Сад) — сербский государственный и политический деятель, директор Агентства безопасности и информирования с 1 декабря 2022 по 3 ноября 2023 года. Являлся министром обороны Сербии с 29 июня 2017 по 28 октября 2020 года и министром внутренних дел Сербии с 28 октября 2020 по 26 октября 2022 года.