Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Влиятельный сербский силовик Вулин прогнозирует ядерный Апокалипсис 0 63

В мире
Дата публикации: 02.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Экс-министр из Белграда - рукопожатый для Кремля.

"Чем быстрее разрушится иллюзия Запада о его превосходстве над Востоком, тем скорее закончится эпоха войн".

Однополярный мир уже мертв, а новый порядок еще не сформировался — человечество оказалось в транзитной эпохе без четких правил, международного права и гарантий безопасности. С таким заявлением выступил лидер сербского «Движения социалистов» Александр Вулин на Международном форуме по безопасности в Москве.

Политик подчеркнул, что мир стремительно скатывается к неконтролируемым столкновениям. Главной причиной этого он назвал позицию Запада, который ошибочно принимает сдержанность России и Китая за страх и слабость, а не за стремление сохранить мир.

По мнению Вулина, сегодня единственным механизмом, способным предотвратить глобальную катастрофу и усадить великие державы за стол переговоров, является жесткий «баланс страха». Без него невозможно достичь ни политической, ни экономической стабильности, а планета будет обречена на гибель в череде кровопролитных войн.

«Скорость формирования нового многополярного мира с гарантиями долгосрочной безопасности напрямую зависит от военной мощи ключевых держав — России и Китая. Пока Запад уверен, что Москва и Пекин не задействуют весь свой арсенал, планета будет оставаться в заложниках у бесконечных конфликтов», — предупредил сербский политик.

Вулин отметил парадокс: недвусмысленная демонстрация военной, в том числе ядерной, мощи способна спасти больше жизней, чем попытки сохранить текущий статус-кво. По его словам, перед миром должен встать жесткий выбор: либо немедленные переговоры о создании новой архитектуры глобальной безопасности, либо война, которая уничтожит цивилизацию.

Западные элиты, уверен спикер, забыли ужасы Второй мировой войны и провоцируют новые кризисы в наивной надежде, что огонь никогда не перекинется на их собственные территории. При этом на Западе все еще лелеют мечту о возрождении однополярного диктата.

«Чем быстрее разрушится иллюзия Запада о его превосходстве над Востоком, тем скорее закончится эпоха войн. Мир и свободу не преподносят в дар — за них нужно бороться», — резюмировал Александр Вулин.

Александр Вулин (род. 2 октября 1972, Нови-Сад) — сербский государственный и политический деятель, директор Агентства безопасности и информирования с 1 декабря 2022 по 3 ноября 2023 года. Являлся министром обороны Сербии с 29 июня 2017 по 28 октября 2020 года и министром внутренних дел Сербии с 28 октября 2020 по 26 октября 2022 года.

×
Читайте нас также:
#ядерное оружие #безопасность #Сербия #дипломатия #геополитика #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Олег Дерипаска
Изображение к статье: США могут разместить ядерное оружие ближе к России: интерес проявляют Польша и страны Балтии
Изображение к статье: Военные США на базе в Адажи (Латвия)
Изображение к статье: Картофельный кризис: урожай рекордный, а покупателей нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Дроны на складе
Бизнес
Изображение к статье: Разница в возрасте и происхождении - не повод для подозрений. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Фото novinky.cz.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Интимная гигиена малыша: как правильно подмывать девочку
Люблю!
Изображение к статье: Латвия - поющая страна. И танцующая.
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Флаг Сербии
В мире
Изображение к статье: Дроны на складе
Бизнес
Изображение к статье: Разница в возрасте и происхождении - не повод для подозрений. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Фото novinky.cz.
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео