Вучич заявил, что Сербия не планирует отменять безвиз с Россией

Дата публикации: 02.06.2026
Флаг Сербии

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна не рассматривает отмену безвизового режима с Российской Федерацией в рамках процесса евроинтеграции. Об этом он сказал в эфире программы Cirilica Milomir Marić, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о возможных изменениях визовой политики.

Ранее председатель комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич заявил, что в стране якобы обсуждается введение виз для граждан России. Эти заявления вызвали широкий общественный резонанс.

Вучич подчеркнул, что информация не соответствует действительности и назвал ее "дезинформацией". По его словам, он лично уточнял ситуацию у руководства парламента и получил подтверждение, что никаких решений или голосований по этому вопросу не проводилось.

"Я услышал новость о том, что Сербия вводит визы для россиян, и я действительно не знал, о чем идет речь… Кто-то просто позволил дезинформации навредить Сербии", - заявил президент.

Он также отметил, что Белград не намерен отменять безвизовый режим с Россией, даже несмотря на давление со стороны Европейского союза. По его словам, подобные решения не будут приняты, а в случае их появления - могут быть оперативно пересмотрены.

Сербия остается страной-кандидатом на вступление в Европейский союз и с 2014 года ведет переговоры о членстве. В то же время Брюссель неоднократно подчеркивал необходимость согласования внешней политики Белграда с позицией ЕС, включая санкционный режим против России.

#президент #Сербия #дипломатия #дезинформация #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
