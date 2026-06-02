Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Стоны им больше не помогут». Министр финансов об airBaltic 0 230

Политика
Дата публикации: 02.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Министр финансов Марис Кучинскис

Министр финансов Марис Кучинскис

Глава минфина предупредил: авиакомпании придется отказаться "от всего лишнего".

Новый министр финансов Марис Кучинскис (Союз зеленых и крестьян) в интервью nra.lv обрисовал ситуацию и дальнейшие шаги в отношении национальной авиакомпании airBaltic.

"Они прекрасно знают, что стоны (причитания) им больше не помогут. Поэтому мы в конце августа ждем предложения авиакомпании - называем его реструктуризацией, или новым бизнес-планом, или же «сбрасыванием лишнего», но понятно, что «airBaltic» не может продолжать работать таким образом, как до сих пор. Если к этому времени ничего сделано не будет, то выводы будут печальными.

А надежды и обещания новое руководство «airBaltic» дало. Компания наняла тех же аналитиков и исследователей, которые в свое время справились с огромными проблемами SAS. Но пока неизвестно, каким будет предложение, неизвестно даже, каким будет направление.

Выражаясь народным языком, от предприятия ждут «сброса всего лишнего». Латвия с «airBaltic» попыталась запрыгнуть выше, чем возможно - стать большим авиационным монстром. Но не получается", - рассказал глава минфина.

×
Читайте нас также:
#авиация #Латвия #министр финансов #airbaltic #экономика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Прилавок с курятиной в магазине и продавщица
Изображение к статье: Цензура в мире знаний и интернета
Изображение к статье: Самолет airBaltic и евро
Изображение к статье: Строительство вокзала Rail Baltica в Риге

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Мужчина в плавках в парке
Наша Латвия
Изображение к статье: ребенок с игрушкой
Наша Латвия
Изображение к статье: Сборная Италии -сборная Франции финал ЧМ 2006
Спорт
Изображение к статье: Стратегические объекты в глубоком тылу. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: 7 вещей, которые должны быть в доме у хорошей хозяйки
Люблю!
Изображение к статье: Просители убежища
В мире
Изображение к статье: Мужчина в плавках в парке
Наша Латвия
Изображение к статье: ребенок с игрушкой
Наша Латвия
Изображение к статье: Сборная Италии -сборная Франции финал ЧМ 2006
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео