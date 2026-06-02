Новый министр финансов Марис Кучинскис (Союз зеленых и крестьян) в интервью nra.lv обрисовал ситуацию и дальнейшие шаги в отношении национальной авиакомпании airBaltic.

"Они прекрасно знают, что стоны (причитания) им больше не помогут. Поэтому мы в конце августа ждем предложения авиакомпании - называем его реструктуризацией, или новым бизнес-планом, или же «сбрасыванием лишнего», но понятно, что «airBaltic» не может продолжать работать таким образом, как до сих пор. Если к этому времени ничего сделано не будет, то выводы будут печальными.

А надежды и обещания новое руководство «airBaltic» дало. Компания наняла тех же аналитиков и исследователей, которые в свое время справились с огромными проблемами SAS. Но пока неизвестно, каким будет предложение, неизвестно даже, каким будет направление.

Выражаясь народным языком, от предприятия ждут «сброса всего лишнего». Латвия с «airBaltic» попыталась запрыгнуть выше, чем возможно - стать большим авиационным монстром. Но не получается", - рассказал глава минфина.