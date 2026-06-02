Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Прогноз на завтра - лето повышает градус 0 67

Наша Латвия
Дата публикации: 02.06.2026
LETA
Изображение к статье: Мужчина в плавках в парке

В среду в Латвии температура воздуха поднимется до +22...+26 градусов, лишь местами на побережье она не превысит +20 градусов, прогнозируют синоптики.

Днем будет довольно солнечно. И ночью, и днем местами - в основном в Курземе и Видземе - возможен кратковременный дождь.

Будет дуть слабый ветер, днем - слабый до умеренного южный ветер, во многих местах на побережье ожидается морской бриз.

Минимальная температура воздуха в ночь на среду составит +8...+14 градусов.

В Риге 3 июня ожидается незначительная облачность, вероятность осадков низкая. Ветер - южный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью опустится до +14 градусов, а во второй половине дня достигнет +26 градусов.

×
Читайте нас также:
#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Снижение населения Латвии
Изображение к статье: Таллиннское шоссе
Изображение к статье: Пандус для инвалидов в поезде Vivi

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: ребенок с игрушкой
Наша Латвия
Изображение к статье: Сборная Италии -сборная Франции финал ЧМ 2006
Спорт
Изображение к статье: Стратегические объекты в глубоком тылу. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: 7 вещей, которые должны быть в доме у хорошей хозяйки
Люблю!
Изображение к статье: Просители убежища
В мире
Изображение к статье: Олег Дерипаска
В мире
Изображение к статье: ребенок с игрушкой
Наша Латвия
Изображение к статье: Сборная Италии -сборная Франции финал ЧМ 2006
Спорт
Изображение к статье: Стратегические объекты в глубоком тылу. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео