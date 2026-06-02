В среду в Латвии температура воздуха поднимется до +22...+26 градусов, лишь местами на побережье она не превысит +20 градусов, прогнозируют синоптики.

Днем будет довольно солнечно. И ночью, и днем местами - в основном в Курземе и Видземе - возможен кратковременный дождь.

Будет дуть слабый ветер, днем - слабый до умеренного южный ветер, во многих местах на побережье ожидается морской бриз.

Минимальная температура воздуха в ночь на среду составит +8...+14 градусов.

В Риге 3 июня ожидается незначительная облачность, вероятность осадков низкая. Ветер - южный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью опустится до +14 градусов, а во второй половине дня достигнет +26 градусов.