На начало 2026 года в Латвии проживали 1,845 миллиона человек. Численность населения продолжила сокращаться, однако темпы снижения оказались самыми низкими за последние три года.

За 2025 год население Латвии уменьшилось на 15 500 человек, или на 0,8%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Главной причиной сокращения населения остаётся естественная убыль. Число умерших вновь значительно превысило число родившихся. За год в Латвии появились на свет 11 931 ребёнок — почти на тысячу меньше, чем годом ранее. Одновременно было зарегистрировано 26 109 случаев смерти. В результате разница между рождаемостью и смертностью сократила население на 14 200 человек.

Это означает, что демографическая ситуация остаётся сложной: на каждого родившегося ребёнка приходится более двух умерших жителей страны.

Дополнительное влияние оказала миграция. За год в Латвию приехали около 13 800 человек, а покинули страну более 15 100. В итоге отрицательное миграционное сальдо составило примерно 1300 человек.

При этом миграционная статистика выглядит заметно лучше, чем годом ранее. Количество уезжающих сократилось более чем на 20%, а общий миграционный баланс оказался значительно ближе к нулю.

Более половины всех приехавших — свыше 7600 человек — составили реэмигранты, то есть жители, имеющие связь с Латвией и вернувшиеся в страну после жизни за рубежом.

На начало года в Латвии проживали около 17 200 украинских беженцев. Это немного меньше, чем годом ранее.

Продолжается и старение населения. Сейчас почти каждый четвёртый житель страны старше 65 лет, а средний возраст населения достиг 43,7 года. Самым молодым регионом остаётся Рижский регион, тогда как наиболее возрастным — Латгале.

Интересно, что рост населения по-прежнему наблюдается в муниципалитетах вокруг столицы. Наиболее заметно число жителей увеличилось в Марупском крае. Среди крупных городов прирост зафиксирован только в Юрмале. В самой Риге население за год сократилось примерно на 6100 человек.

Одновременно доля латышей в структуре населения продолжила расти и достигла 63,8%. Доля русских и белорусов немного снизилась.

Почти 70% жителей страны сегодня проживают в городах, а около половины всего населения сосредоточено в Рижском регионе.

Несмотря на продолжающееся сокращение населения, данные за прошлый год показывают замедление негативной тенденции. Однако главным демографическим вызовом для Латвии по-прежнему остаётся низкая рождаемость и старение общества.