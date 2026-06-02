«Идет уже пятый год войны. Однако в городской среде Риги на фасаде принадлежащего государству Рижского русского театра имени Михаила Чехова до сих пор гордо висит большая вывеска на русском языке, что, на наш взгляд, противоречит Закону о государственном языке. По сути, по нашему мнению, театр действует противозаконно, а Министерство культуры все это время допускало подобное и игнорировало призыв города прекратить использование русского языка в городской среде. Надеюсь, что со сменой министра этот вопрос будет решен и не будет подавать неверные сигналы рижанам», — заявил вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.

Статья 21 Закона о государственном языке гласит, что информация, предназначенная для информирования общественности государственными и муниципальными учреждениями, судами и учреждениями судебной системы, государственными и муниципальными предприятиями, а также обществами капитала, в которых большая часть долей капитала принадлежит государству или самоуправлению, должна предоставляться только на государственном языке. Информация, содержащаяся в надписях, вывесках, афишах, плакатах, объявлениях и других сообщениях, размещенных в доступных для общественности местах, если она затрагивает законные общественные интересы и предназначена для информирования общества, должна предоставляться на государственном языке, сказано в сообщении вице-мэра.

На данный момент Департамент городского развития Рижского самоуправления не согласовывает поданные театром новые эскизы объектов среды, если в них содержится текст на русском языке.