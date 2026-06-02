Под блокировку NEPLP попали не только российские СМИ с пропагандой, но и сайты с книгами и литературой 2 615

Дата публикации: 02.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Цензура в мире знаний и интернета

Иллюстрация: BB.lv/AI.

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) расширил список заблокированных в Латвии российских интернет-ресурсов. На этот раз под ограничения попали не только новостные и региональные сайты, но и несколько популярных книжных платформ и интернет-магазинов.

Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) ограничил доступ ещё к десяти интернет-ресурсам, которые, по оценке государственных органов, распространяют российскую пропаганду.

Согласно опубликованному решению, доступ закрыт к сайтам «1rodina.ru», «360.ru», «gtrksmolensk.ru», «mk-smolensk.ru», «author.today», «litgid.com», «domknigi.eu», «biblio-globus.ru», «progorod76.ru» и «gazeta-n1.ru».

В NEPLP сообщили, что получили информацию от компетентных государственных учреждений о распространении на этих ресурсах односторонней информации о войне России против Украины, материалов в поддержку российских военных, а также контента, формирующего позитивное отношение к действиям России.

Особенностью нового списка стало то, что среди заблокированных ресурсов оказались не только новостные порталы и региональные СМИ. Под ограничения попали также литературная платформа Author.Today, книжный портал Litgid, интернет-магазин книг Domknigi и сайт книжной сети Biblio-Globus.

Это означает, что блокировки затронули не только информационные ресурсы, но и часть площадок, связанных с распространением литературы и книжной торговли.

Решение принято не из-за продажи книг как таковой, а из-за общей оценки контента, размещённого на этих интернет-ресурсах. По мнению латвийских властей, содержащаяся там информация способствует продвижению российских государственных нарративов. В совете считают, что подобные материалы могут негативно влиять на информационное пространство Латвии, общественную сплочённость и поддержку Украины.

NEPLP также указывает на возможное влияние такого контента на межэтнические отношения и восприятие демократических ценностей.

Ранее регулятор уже неоднократно принимал решения о блокировке российских телеканалов, новостных сайтов и других интернет-ресурсов, которые государственные органы связывают с распространением пропаганды и дезинформации.

Список заблокированных ресурсов продолжает расширяться по мере оценки новых сайтов и платформ.

#пропаганда #Латвия #литература #дезинформация #neplp
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
