Звезда «Интернов» кардинально преобразилась и раскрыла свой секрет 0 142

Люблю!
Дата публикации: 02.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Светлана Пермякова.

Звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова заметно преобразилась и избавилась от 25 лишних килограммов. Актриса призналась, что добилась результата без модных препаратов для похудения, сделав ставку на дисциплину и помощь специалистов.

В последнее время поклонники все чаще обсуждают изменения во внешности Светланы Пермяковой. Многие предполагали, что 54-летняя актриса воспользовалась популярными препаратами для снижения веса, однако сама артистка эти слухи категорически опровергает.

В одном из недавних интервью Пермякова рассказала, что решение серьезно заняться своим здоровьем пришло после того, как ее вес превысил 100 килограммов. По словам актрисы, ей стало тяжело двигаться, а главным стимулом к переменам стала дочь.

На критику и комментарии недоброжелателей звезда старается не обращать внимания.

«Без них никуда, конечно. Если люди высказываются, значит, им надо — пускай. Значит, я интересна. Будоражу чем-то!» — заявила актриса.

Пермякова подчеркивает, что никаких «волшебных» методов не использовала. Худеть она начала под наблюдением эндокринолога и считает, что любые серьезные изменения веса должны проходить под контролем врача.

По мнению артистки, быстрые способы похудения без участия специалистов часто дают лишь временный эффект, после которого лишние килограммы возвращаются вновь.

Сейчас Светлана продолжает работать над собой и закреплять достигнутый результат. Она пересматривает пищевые привычки, старается избегать лишних перекусов и учится справляться с соблазнами.

Кроме того, актриса полностью отказалась от алкоголя. При этом тяга к сладкому, как признается сама Пермякова, пока еще сохраняется, хотя спиртное больше не вызывает у нее интереса.

Преображение Светланы Пермяковой стало очередным доказательством того, что устойчивый результат чаще всего достигается не благодаря быстрым решениям, а за счет постепенного изменения образа жизни. Сама актриса уверена: главное в процессе похудения — забота о здоровье, терпение и профессиональная поддержка.

Сегодня Светлана Пермякова не только радуется заметным изменениям во внешности, но и продолжает придерживаться новых привычек. Актриса признается, что впереди еще много работы, однако уже сейчас чувствует себя значительно лучше и увереннее, чем несколько лет назад.

Автор - Светлана Тихомирова
