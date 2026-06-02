Латвийской национальной авиакомпании airBaltic уже в ближайшие месяцы может потребоваться дополнительное государственное финансирование. Об этом заявил министр сообщения Рихардс Козловскис, отметив, что власти сейчас оценивают обновлённый бизнес-план перевозчика.

По его словам, сейчас руководство и государственные структуры анализируют бизнес-план перевозчика и ожидают его утверждения советом компании.

«После этого будем смотреть. Возможно, потребуется финансирование», — отметил министр.

При этом Козловскис подчеркнул, что с точки зрения ежедневной работы авиакомпания функционирует стабильно. По его оценке, улучшились и показатели пунктуальности по сравнению с прошлым годом.

Однако главной проблемой остаются финансы.

В первом квартале этого года убытки группы airBaltic достигли 70 миллионов евро, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. Несмотря на это, выручка продолжила расти и превысила 149 миллионов евро.

В самой компании объясняют ухудшение финансового результата колебаниями валютных курсов, сокращением коммерческой поддержки и продолжающимся ростом расходов.

Что важно понимать: речь идёт не о спасении компании от немедленного кризиса, а о поиске средств для обеспечения дальнейшей работы в условиях сохраняющегося отрицательного денежного потока.

В апреле Сейм уже одобрил предоставление airBaltic краткосрочного государственного займа в размере 30 миллионов евро. На прошлой неделе авиакомпания вернула первую часть кредита — 6,4 миллиона евро. Согласно условиям соглашения, весь заём должен быть погашен до конца августа.

Тем не менее в годовом отчёте компании содержится предупреждение, что зимой 2026–2027 годов перевозчику может понадобиться дополнительное финансирование в размере от 100 до 150 миллионов евро.

Ситуацию осложняет и то, что airBaltic фактически отказалась от планов выхода на биржу в 2026 году. Первоначально IPO рассматривалось как один из основных способов привлечения нового капитала, однако после ухудшения рыночной ситуации и финансовых результатов эти планы были поставлены на паузу.

При этом интерес государства к сохранению авиакомпании остаётся высоким. Козловскис заявил, что его задача как министра — сделать всё возможное, чтобы airBaltic продолжала работу. Особое значение, по его словам, имеет скорость принятия решений, поскольку за развитием ситуации внимательно следят кредиторы, партнёры и инвесторы.

Сегодня airBaltic остаётся крупнейшей авиакомпанией Балтии. В прошлом году она перевезла более 5,2 миллиона пассажиров и продолжает выполнять рейсы по широкой сети маршрутов из Риги и других городов региона.

В ближайшие месяцы станет ясно, сможет ли компания стабилизировать своё финансовое положение самостоятельно или ей вновь потребуется поддержка государства.