Процесс пошел! Уже на этой неделе в Латвии будет дан старт официальной предвыборной кампании

Дата публикации: 02.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Выборы, избирательная урна
ФОТО: LETA

Итак, уже 6-го июня начнется официальная предвыборная кампания, то есть когда вступают в силу определенные финансовые и рекламные ограничения для участников грядущих выборов.

А 20-го июня Центризбирком начнет принимать списки партий и объединений, которые будут бороться за заветные места в 15-м Сейме. Подача списков завершится 5-го июля. По прогнозам, в выборах в парламент нового созыва будут участвовать не менее 14 партий и объединений!

Отметим, что основной день выборов - 3-е октября. Но проголосовать предварительно (отдать свой голос на хранение) можно будет все предыдущие дни, начиная с 28-го сентября! Участки, правда, будут работать в определенные часы.

4-го октября утром уже будут обнародованы предварительные результаты выборов. Новый Сейм на свое первое заседание соберется 3-го ноября.

Как уже сообщалось, на днях были обнародованы результаты опроса общественного мнения. Респондентов спрашивали, за кого бы они голосовали, если бы выборы в Сейм происходили сегодня. Опрос, правда, проводился еще до ухода Эвики Силини в отставку и выдвижения нового кандидата в премьеры.

Между тем, если переводить проценты рейтинга политических сил в депутатские мандаты, то тогда получается, что "Латвия на первом месте" и "Прогрессивные" получают по 18 мандатов, Объединенный список - 14, "Новое Единство," - 13, "Суверенная власть" - 12, Союз зеленых и крестьян - 10, Нацобъединение - 9, а партия "Мы меняем правила"- 6.

Подчеркнем: это очень предварительное распределение мест, без учета последних политических изменений, то есть ухода в отставку правительства Силини и утверждения правительства Кулбергса. Более информационными будут рейтинги, которые социологи обнародуют где-то во второй половине июня.

Автор - Абик Элкин
