В этом рецепте окрошки используется кефир и минералка, что делает блюдо особенно освежающим.
Рецепт окрошки на кефире не сильно отличается от традиционных вариантов на рыбном бульоне, квасе или сметане с водой. Вы можете использовать любые ингредиенты, которые есть под рукой.
Для приготовления вам понадобятся:
1 литр кефира;
1 литр минеральной воды;
5 яиц;
3 свежих огурца;
500 гр. вареной колбасы;
1 ч. л. горчицы;
свежая зелень, соль, перец по вкусу.
Приготовление
Сначала сварите яйца вкрутую и дайте им полностью остыть.
Затем возьмите большую миску или кастрюлю объемом не менее 3 литров, куда будете складывать все подготовленные ингредиенты.
Порежьте колбасу, яйца и огурцы на средние кубики, а зелень (например, зеленый лук, укроп, петрушку и др.) мелко нарежьте.
Налейте стакан минералки и растворите в нем горчичный порошок. Затем добавьте оставшуюся минеральную воду к овощам и добавьте горчицу, чтобы окрошка приобрела пикантный вкус.
В последнюю очередь влейте кефир и тщательно перемешайте. По вкусу добавьте соль и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
