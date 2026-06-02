Зачем добавлять минералку в окрошку на кефире: рецепт освежающего блюда 0 73

Еда и рецепты
Дата публикации: 02.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зачем добавлять минералку в окрошку на кефире: рецепт освежающего блюда

В этом рецепте окрошки используется кефир и минералка, что делает блюдо особенно освежающим.

 

Рецепт окрошки на кефире не сильно отличается от традиционных вариантов на рыбном бульоне, квасе или сметане с водой. Вы можете использовать любые ингредиенты, которые есть под рукой.

Для приготовления вам понадобятся:

1 литр кефира;
1 литр минеральной воды;
5 яиц;
3 свежих огурца;
500 гр. вареной колбасы;
1 ч. л. горчицы;
свежая зелень, соль, перец по вкусу.

Приготовление

Сначала сварите яйца вкрутую и дайте им полностью остыть.

Затем возьмите большую миску или кастрюлю объемом не менее 3 литров, куда будете складывать все подготовленные ингредиенты.

Порежьте колбасу, яйца и огурцы на средние кубики, а зелень (например, зеленый лук, укроп, петрушку и др.) мелко нарежьте.

Налейте стакан минералки и растворите в нем горчичный порошок. Затем добавьте оставшуюся минеральную воду к овощам и добавьте горчицу, чтобы окрошка приобрела пикантный вкус.

В последнюю очередь влейте кефир и тщательно перемешайте. По вкусу добавьте соль и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

