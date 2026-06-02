Во время Праздника курорта в Юрмале конфликт между несколькими мужчинами перерос в жестокую драку на глазах у тысяч людей. Один из участников оказался в больнице, а полиция задержала молодого человека, которого подозревают в нанесении телесных повреждений.

Праздник курорта в Юрмале, собравший тысячи жителей и гостей города, оказался омрачен массовой дракой на улице Йомас, о чем bb.lv уже рассказывал вчера.

По словам очевидцев, конфликт вспыхнул среди нескольких компаний и быстро перерос в жестокую потасовку прямо посреди многолюдной улицы, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

«Вокруг была огромная толпа, словно на арене — все смотрели, тысячи людей», — рассказал один из свидетелей происшествия.

Судя по видеозаписям, которые распространились в социальных сетях, участники конфликта наносили друг другу многочисленные удары. В какой-то момент один из мужчин после серии ударов упал на землю и перестал двигаться.

После этого к пострадавшему начали подходить прохожие, пытавшиеся оказать помощь до приезда экстренных служб.

Очевидцы рассказывают, что после драки на брусчатке остались следы крови.

«Достаточно одного удара. Один удар может проломить кость до мозга. Когда я проходил мимо, тот парень уже лежал в крови, а ещё двое были с разбитыми носами», — рассказал свидетель произошедшего.

По словам очевидцев, правоохранителей в непосредственной близости в момент начала конфликта не оказалось, однако позже полиция прибыла на место и пресекла дальнейшие столкновения.

Первоначально полиция начала уголовный процесс по статье о причинении тяжких телесных повреждений. Пострадавшего мужчину 1998 года рождения доставили в Клиническую университетскую больницу имени П. Страдиня. Однако после обследования врачи не подтвердили наличие тяжких травм.

В результате дело было переквалифицировано на статью о хулиганстве, связанном с причинением телесных повреждений. Как сообщила представитель Государственной полиции Лига Дзилюма, пострадавший уже выписан из медицинского учреждения.

По подозрению в нанесении телесных повреждений задержан молодой человек 2005 года рождения. Причины конфликта пока официально не называются. Расследование продолжается.

Инцидент вновь поднял вопрос о безопасности массовых мероприятий, где даже один конфликт может за считанные минуты перерасти в серьезную драку на глазах у сотен людей.