Две дюжины британский полицейских чуть не проспали короля и его семью – будут наказаны 0 291

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.06.2026
BB.LV
Ох, рано встает охрана...

Ох, рано встает охрана...

Более 20 полицейских, ответственных за охрану королевской семьи, были наказаны после того, как некоторых из них обвинили в том, что они спали на службе в Виндзорском замке и оставляли свои посты без присмотра, сообщает Reuters.

В общем 23 офицерам из командования по охране королевской семьи и специальных операций было вручено уведомление о нарушении дисциплины, причем 21 из них переведены на ограниченные обязанности, после того как, по словам полиции, в прошлом месяце было начато срочное расследование, сообщила полиция.

"Предполагаемое поведение не соответствует высоким стандартам, которых ожидают от офицеров, особенно тех, кто выполняет охранные функции", – заявил представитель полиции.

Обвинения стали известны после того, как газета The Sun сообщила, что офицеров обвиняют в оставлении своих постов без присмотра в Виндзоре, одной из резиденций короля Чарльза, а также в том, что они спали во время службы.

Офицеры из специализированного подразделения полиции отвечают за охрану членов королевской семьи и королевских резиденций.

Двое офицеров, которых не отстранили от исполнения обязанностей, не будут направлены в королевские резиденции, пока идет расследование, говорится в заявлении полиции, в котором также указано, что расследование продолжаются и в других королевских резиденциях.

Виндзорский замок, где в прошлом году король принимал президента США Дональда Трампа, расположен к западу от Лондона и регулярно используется как для частных визитов, так и для государственных мероприятий.

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
