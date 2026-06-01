Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Овощ, способный снизить риск сахарного диабета 0 124

Еда и рецепты
Дата публикации: 01.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Овощ, способный снизить риск сахарного диабета

Употребление этого овоща может помочь нормализовать уровень сахара в крови.

 

Многолетнее травянистое растение с характерным запахом и острым вкусом культивируется людьми более пяти тысяч лет.

В Древней Греции этот овощ считался священным благодаря своему строению, напоминающему устройство вселенной. Египтяне использовали его в ритуальных погребениях как символ вечной жизни. Речь идет об обыкновенном репчатом луке.

С древних времен считалось, что острый овощ, вызывающий слезы, может служить средством от множества заболеваний. И это действительно так: лук богат витаминами B, C и A, а также калием, магнием, железом и протеином.

Неожиданное свойство лука

Недавно ученые из Государственного университета Дельты в Абраке (Нигерия) обратили внимание на целебные свойства лука. Они доказали, что лук может помочь в борьбе с диабетом, снижая уровень сахара в крови. Результаты исследования были опубликованы в издании Science Daily.

В ходе экспериментов выяснили, что у пациентов с диабетом второго типа употребление лука приводит к значительному снижению уровня глюкозы в крови. Эксперименты на крысах показали, что разные дозы экстракта лука (400 или 600 мг на 1 кг массы тела в день) снижают уровень сахара в крови грызунов на 50% и 35% соответственно.

Таким образом, пациентам с диабетом рекомендуется включать лук в свой рацион.

Кроме того, ученые отметили, что употребление лука ускоряет метаболизм и повышает аппетит. Исследователи признаются, что, несмотря на обнадеживающие результаты, им еще предстоит выяснить, как именно работает целебный эффект лука.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как приготовить луковый хлеб на сковороде: гости не уйдут, пока весь не съедят
Изображение к статье: Почему пирожки получаются сухими? 5 распространенных ошибок при приготовлении
Изображение к статье: Специя, улучшающая настроение и укрепляющая память
Изображение к статье: Как вкусно засолить скумбрию: готовим за несколько часов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему кошка следует за владельцем: объяснения экспертов
В мире животных
Изображение к статье: В этой установке трудно не опознать знаменитый американский комплекс.
В мире
Изображение к статье: Буллинг
Политика
Изображение к статье: Илон Маск хочет покрыть орбиту миллионом спутников: в чем главная проблема
Техно
Изображение к статье: Как обжарить баклажан с минимальным количеством масла: секреты приготовления
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему стоит окучивать томаты: секрет, который не знают огородники
Дом и сад
Изображение к статье: Почему кошка следует за владельцем: объяснения экспертов
В мире животных
Изображение к статье: В этой установке трудно не опознать знаменитый американский комплекс.
В мире
Изображение к статье: Буллинг
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео