Многолетнее травянистое растение с характерным запахом и острым вкусом культивируется людьми более пяти тысяч лет.

В Древней Греции этот овощ считался священным благодаря своему строению, напоминающему устройство вселенной. Египтяне использовали его в ритуальных погребениях как символ вечной жизни. Речь идет об обыкновенном репчатом луке.

С древних времен считалось, что острый овощ, вызывающий слезы, может служить средством от множества заболеваний. И это действительно так: лук богат витаминами B, C и A, а также калием, магнием, железом и протеином.

Неожиданное свойство лука

Недавно ученые из Государственного университета Дельты в Абраке (Нигерия) обратили внимание на целебные свойства лука. Они доказали, что лук может помочь в борьбе с диабетом, снижая уровень сахара в крови. Результаты исследования были опубликованы в издании Science Daily.

В ходе экспериментов выяснили, что у пациентов с диабетом второго типа употребление лука приводит к значительному снижению уровня глюкозы в крови. Эксперименты на крысах показали, что разные дозы экстракта лука (400 или 600 мг на 1 кг массы тела в день) снижают уровень сахара в крови грызунов на 50% и 35% соответственно.

Таким образом, пациентам с диабетом рекомендуется включать лук в свой рацион.

Кроме того, ученые отметили, что употребление лука ускоряет метаболизм и повышает аппетит. Исследователи признаются, что, несмотря на обнадеживающие результаты, им еще предстоит выяснить, как именно работает целебный эффект лука.