Зеленый лук растет в изобилии на грядках даже у самого неудачливого дачника, и когда его много в свежем виде, на столе появляются кулинарные изыски с луком.

Одним из таких изысков является слоеный луковый хлеб, который можно готовить на сковороде.

Для приготовления потребуется:

пшеничная мука - 300 гр;

соль - 1 щепотка;

сахар - 1 ч. л.;

дрожжи (сухие) - 1 ч. л.;

вода - 200 мл;

растительное масло - 1 ст. л.;

зеленый лук - 1 пучок.

Как готовить

Просейте муку в миску, добавьте дрожжи и перемешайте.

В теплой воде растворите соль и сахар, затем вылейте в миску с мукой и добавьте растительное масло.

Замесите тесто, накройте миску полотенцем и оставьте на 40 минут. После поднятия обомните тесто.

Раскатайте тесто в пласт толщиной не более 1 сантиметра, смажьте растительным маслом и разделите на три части.

На одну часть положите мелко нарезанный зеленый лук, сверху выложите второй слой теста, снова посыпьте луком и накройте третьим слоем.

Снова посыпьте луком и сложите всю конструкцию пополам.

Обомните готовую массу в лепешку и выложите на сковороду или в форму для запекания. По желанию можно посыпать сверху семечками или кунжутом.

На сковороде обжаривайте лепешку по 7-10 минут с каждой стороны.

В духовке выпекайте при температуре 170 градусов в течение 20 минут.

Приятного аппетита!