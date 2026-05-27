Как вкусно замариновать шашлык: 3 секрета от профессионалов

Еда и рецепты
Дата публикации: 27.05.2026
BB.LV
В теплое время года многие любят готовить аппетитный шашлык, который тает во рту.

 

Существует множество способов, которые помогут довести мясо до совершенства.

Ключевую роль в создании кулинарного шедевра играет маринад. Как же его правильно приготовить?

Идеальная добавка к свинине

Свинина — один из самых популярных видов мяса, и стоит знать рецепты, которые наилучшим образом раскрывают ее вкус.

Отличным вариантом является цитрусовый маринад.

На килограмм мяса потребуется два лимона среднего размера. Их нужно обдать горячей водой и нарезать кольцами. Затем добавьте килограмм нарезанного лука и половину чайной ложки черного перца.

Также добавьте пару маленьких ложек сахара.

Все ингредиенты соедините со стаканом ледяной газированной воды.

Для любителей острого

Если вы предпочитаете пикантные блюда, попробуйте этот рецепт маринада.

Вам понадобятся стакан аджики, маленький перчик чили, пара долек чеснока, две луковицы среднего размера, немного сахара и пару столовых ложек лимонного сока.

Не забудьте добавить ложку соли, кориандр и несколько горошин перца.

Смешайте ингредиенты с измельченными чесноком, луком и чили. Этот маринад понравится многим.

Кисло-сладкий маринад

Этот соус также многим придется по вкусу, так как он сочетает кислый и сладкий вкусы.

Смешайте около 200 мл качественного соевого соуса с двумя большими ложками жидкого меда.

Добавьте 3 измельченные дольки чеснока, немного соли и специи. Хорошо подойдут тмин, кориандр и черный перец.

