Во вторник в Валдлаучи водитель Volkswagen врезался в микроавтобус Nissan, который остановился для поворота. По словам участников аварии, причиной могли стать усталость водителя и яркое солнце, светившее прямо в глаза.

Авария произошла во вторник около полудня на улице Баускас в Валдлаучи. Водитель Volkswagen не успел затормозить перед микроавтобусом Nissan, который снижал скорость для поворота налево на улицу Маза Рамавас.

После столкновения у Nissan оказался поврежден задний угол, а Volkswagen получил значительно более серьезные повреждения — смятый капот, разбитую фару и разбросанные по дороге детали.

Водитель микроавтобуса Максим рассказал, что двигался в сторону Рамавы и начал выполнять поворот, когда почувствовал сильный удар сзади.

По его словам, водитель второго автомобиля мог просто не заметить стоящую впереди машину.

«Да, кажется, он просто был уставшим. Был уставший, мало спал», — рассказал передаче Degpunktā (ТВ3) Максим.

Он также предполагает, что дополнительным фактором стало яркое солнце.

«Около двенадцати, было полдвенадцатого, именно в это время, наверное, светило прямо в глаза», — говорит водитель Nissan.

Несмотря на серьезные повреждения автомобилей, в аварии никто не пострадал.

На месте происшествия движение было затруднено примерно на час. После оформления ДТП микроавтобус смог продолжить путь самостоятельно, тогда как Volkswagen пришлось убрать с дороги.

В Государственной полиции сообщили, что причиной аварии стало несоблюдение безопасной дистанции.

«По факту произошедшего Государственная полиция начала процесс об административном правонарушении и приняла решение о применении штрафа к водителю автомобиля Volkswagen», — сообщила представитель полиции Лина Багдоне.

