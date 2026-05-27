Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как сделать зелень для салата сочной и хрустящей: поварской трюк 0 93

Еда и рецепты
Дата публикации: 27.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как сделать зелень для салата сочной и хрустящей: поварской трюк

Овощной салат - простое, лёгкое и полезное блюдо, которое пользуется популярностью в любое время года.

 

Салат может состоять из таких ингредиентов, как огурцы, помидоры, перец, редис и капуста.

Не менее важным компонентом блюда является зелень: укроп, петрушка, кинза, базилик, зелёный лук, листовой салат и многие другие растения.

Однако иногда эти ингредиенты оказываются слишком сухими и теряют свою «хрустинку».

Для салата, приготовленного из таких продуктов, это не очень хорошо: блюдо не получится таким аппетитным, как хотелось бы.

Но «восстановить» зелень можно. Для этого её нужно правильно обработать.

Что сделать с зеленью

Нужно взять глубокую миску, наполовину заполнить её холодной водой и добавить несколько кубиков льда.

В эту же ёмкость следует отправить зелень, которую планируется использовать в качестве ингредиентов для салата.

Спустя 5-7 минут растения можно доставать. Все они вновь станут сочными и хрустящими. Будет казаться, что зелень очень свежая. При этом никакой лишней воды не будет.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как сварить кукурузу за 15 минут, чтобы она была мягкой и сладкой
Изображение к статье: Готовим домашнее мороженое из трех ингредиентов: вкуснее магазинного
Изображение к статье: Ученые разработали первую в мире съедобную клейкую ленту для кулинарии
Изображение к статье: Почему стоит включить клюкву в рацион?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Можно ли использовать древесную золу для подкормки помидоров: важные моменты
Дом и сад
Изображение к статье: Снесенные сараи
Наша Латвия
Изображение к статье: Насилие над ребенком.
ЧП и криминал
Изображение к статье: 5 мест в квартире, где не стоит ставить цветы: важные советы
Дом и сад
Изображение к статье: Как правильно поливать лук для получения крупных луковиц
Дом и сад
Изображение к статье: Проект Rail Baltica и финансирование ЕС
Политика
Изображение к статье: Можно ли использовать древесную золу для подкормки помидоров: важные моменты
Дом и сад
Изображение к статье: Снесенные сараи
Наша Латвия
Изображение к статье: Насилие над ребенком.
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео