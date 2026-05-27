Овощной салат - простое, лёгкое и полезное блюдо, которое пользуется популярностью в любое время года.

Салат может состоять из таких ингредиентов, как огурцы, помидоры, перец, редис и капуста.

Не менее важным компонентом блюда является зелень: укроп, петрушка, кинза, базилик, зелёный лук, листовой салат и многие другие растения.

Однако иногда эти ингредиенты оказываются слишком сухими и теряют свою «хрустинку».

Для салата, приготовленного из таких продуктов, это не очень хорошо: блюдо не получится таким аппетитным, как хотелось бы.

Но «восстановить» зелень можно. Для этого её нужно правильно обработать.

Что сделать с зеленью

Нужно взять глубокую миску, наполовину заполнить её холодной водой и добавить несколько кубиков льда.

В эту же ёмкость следует отправить зелень, которую планируется использовать в качестве ингредиентов для салата.

Спустя 5-7 минут растения можно доставать. Все они вновь станут сочными и хрустящими. Будет казаться, что зелень очень свежая. При этом никакой лишней воды не будет.