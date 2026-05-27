Зеленский рассказал, кто станет главной силой восстановления Украины

Дата публикации: 27.05.2026
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после окончания войны страну ждет масштабное восстановление и экономический рост. По его словам, именно молодежь и предприниматели станут главной силой будущих изменений.

"Украина будет юридически частью Европейского Союза, будут открыты рынки, все это стопроцентно будет для такой территориально большой страны с возможностями, и которая еще не в Европейском Союзе, но приближена быстрее всех к европейскости", - сказал президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после завершения войны у страны появятся большие возможности для развития, а молодежь сможет сыграть ключевую роль в восстановлении экономики. Об этом он рассказал в ток-шоу «Дома лучше».

По словам Зеленского, сейчас в Украине снизилась конкуренция, однако после войны начнется масштабный экономический подъем.

«Тот, кто был здесь, имеет больше шансов начать свое дело и потом очень сильно подняться», — отметил президент.

Он подчеркнул, что восстановление страны привлечет инвестиции, новые бизнесы и международные проекты. Кроме того, Украина, по его словам, постепенно движется к полноценной интеграции в Европейский союз.

Зеленский поблагодарил молодых украинцев, которые возвращаются в страну или остаются в ней во время войны, отметив, что после окончания боевых действий многие люди вернутся домой и будут нужны государству.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, также участвовавшая в программе, рассказала о действующих возможностях для молодежи. По ее словам, молодые люди могут участвовать в государственных программах, молодежных советах при Офисе президента и Кабинете министров, а также получать гранты на открытие собственного бизнеса.

Кроме того, в Украине действуют профориентационные и менторские программы, а с сентября максимальная сумма грантовой поддержки для начинающих предпринимателей вырастет до 300 тысяч гривен.

Украинские власти делают ставку на молодежь и частный бизнес как на основу послевоенного восстановления страны. В Киеве рассчитывают, что возвращение людей, инвестиции и развитие предпринимательства помогут Украине пройти период восстановления быстрее и создать новые экономические возможности.

Автор - Светлана Тихомирова
